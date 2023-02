No somos idiotas

Algunos medios de comunicación en España y en América Latina hablan hoy de las sospechas de que la atención que están recibiendo los globos chinos y los Ovnis con extraterrestres, podrían ser un intento de tapar el accidente ferroviario de Ohio que ha provocado una catástrofe ambiental considerable. Lo que pasa es que dicen que tales sospechas vendrían a ser una suerte de teoría conspiranoica.

Hombre, yo no tengo pruebas de que alguien está intentando desviar la atención, pero tampoco soy idiota. No hace falta ser Marshall McLuhan para saber que las estrategias comunicativas van, básicamente, de privilegiar unos temas respecto a otros.

Poner una noticia en portada y otra en páginas interiores no es una decisión inocente. Tampoco lo es meter unos temas y no otros en la escaleta de un programa de radio o de televisión. Y tampoco lo es es hablar de extraterrestres en vez de hablar del accidente de un tren con material químico peligroso o no hablar de que se prohibió las huelga que iban a hacer los ferroviarios estadounidenses contra la falta de seguridad en los trenes de mercancías.