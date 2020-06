La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha explicado este lunes que el grupo republicano en el Congreso votará no al decreto del Gobierno sobre la nueva normalidad, que se votará esta semana, ya que recrimina que el Ejecutivo de Pedro Sánchez: "No se ha contado con nosotros en la negociación del decreto".

En rueda de prensa, ha asegurado que no se ha negociado en ningún momento sobre el contenido del decreto y ha recriminado que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos opte por el apoyo de Cs: "Han optado por aquellos votos más baratos, que son a cambio de nada".

"Ahora hay muy poco margen de que haya un cambio de posición. Ya está pactado con aquellas formaciones que el Gobierno cree que era más fácil pactar. Si quieren nuestros votos, si quieren contar con ERC, deben negociar con ERC. Si no hay negociación, queda muy poco margen, que no cuenten con nuestros votos", ha añadido.

La dirigente republicana ha insistido en que ERC está dispuesta a llegar a acuerdos con el Gobierno, como ha hecho con la investidura y con prórrogas del estado de alarma, pero que solo lo hará si hay una negociación para conseguir beneficios para la ciudadanía, lo que cree que no se ha producido con este decreto: "Cuando no hay negociación sincera y honesta, que no cuenten con nosotros".

No ha concretado en qué aspectos del decreto no están de acuerdo

Aunque no ha concretado en qué aspectos del decreto no están de acuerdo, ha apuntado que la recuperación tras la pandemia se debe hacer diferente, empoderando a la ciudadanía para hacerla corresponsable para evitar rebrotes en lugar de aplicar "la imposición, sanciones y prohibiciones".

Preguntada sobre si ERC se plantea apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha contestado que ve "incompatible" que Cs y los republicanos los apoyen a la vez, y ha condicionado su posición sobre las cuentas a cómo avance la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán.

"Para poder entrar en la negociación de los Presupuestos del Estado tendrá que cumplirse un marco de confianza, de sinceridad, de honestidad y de voluntad política en todo aquello referente a la mesa de diálogo y avances en la resolución democrática del conflicto", ha subrayado.