Las asociaciones de jueces piden explicaciones tanto al Gobierno como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la ausencia de Felipe VI en la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces que se celebra este viernes en Barcelona en la sede de la Escuela Judicial.

Así, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) demanda en un comunicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez dé explicaciones sobre los verdaderos motivos por los que el rey finalmente no asistirá este viernes a la Escuela Judicial, ya que según varios medios de comunicación han apuntado que el Gobierno ha "aconsejado" su ausencia por "razones de seguridad".

La asociación mayoritaria de jueces ve "muy preocupante" que el Gobierno "declare su incapacidad para garantizar la seguridad del jefe del Estado en un acto institucional" y más aún si estas razones de seguridad pretenden "disfrazar motivos abiertamente contrarios a la Constitución".

Por ello, piden que se "adopte las medidas necesarias para velar por el normal desarrollo del acto y por la seguridad e integridad física de todos los asistentes y, en particular, de los compañeros que integran la nueva promoción de jueces".

No es conveniente alentar polémicas

Sin embargo, desde Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD) señalan que a pesar de que ha habido "ausencia de transparencia" en la decisión de que Felipe VI no viaje a Barcelona para asistir al acto, consideran que en estos momentos no es conveniente alentar polémicas, y ponen el foco en que lo importante del acto son los nuevos jueves que inician su carrera.

No obstante, ha explicado que quizá una explicación sobre la ausencia del jefe del Estado "sería prudente" en aras de una mayor transparencia pero ha incidido en que el país se enfrenta a problemas más importantes, por lo que se queda con lo positivo, y es que en esta ocasión se celebre en Barcelona, algo que no pudo ser el año pasado.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), también cree que alguien debe dar una explicación "más clara" sobre la ausencia del monarca, debido a que la presencia del jefe del Estado o alguien en su representación es necesaria en este tipo de acto institucional y sobre todo por "respeto" a los nuevos integrantes de la Carrera judicial.

Más crítico ha sido el Foro Judicial Independiente (FJI) quien ha calificado de grave la ausencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos de la 62 Promoción de la Escuela Judicial y ha exigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que dé explicaciones sobre lo sucedido. "Se nos hace difícil, si no imposible, asumir, por tanto, que no sea S.M. El Rey quien, en su condición de Jefe del Estado y máximo representante del mismo, presida un acto de tanta importancia para los nuevos jueces quienes, siguiendo el mandato constitucional, administrarán justicia en su nombre", resaltan en un comunicado.

El Gobierno resta importancia a su ausencia

Por su parte, el Ejecutivo considera que la ausencia del monarca en dicho acto no tiene mayor trascendencia y argumenta que simplemente no forma parte de su agenda, sin explicar los motivos de esa ausencia. Según explican fuentes del Ejecutivo, es la Casa Real la que diseña esa agenda, pero sí admiten que es el Gobierno el que la refrenda. La Constitución, en su título II, señala que "los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes".

En todo caso, las fuentes consultadas insisten en restar importancia a la ausencia de Felipe VI y evitan aclarar si ha sido el Gobierno el que ha aconsejado al monarca que no acuda a Barcelona, ni tampoco el motivo que está detrás de esa decisión.

En esta línea, el Gobierno no responde a si esa ausencia tiene que ver con "motivos de seguridad", pero sí dejan claro que la labor del Ejecutivo es y será siempre la de garantizar el orden constitucional y, con ello, el papel constitucional del Rey. Sí añaden que este año la ceremonia tendrá lugar en Barcelona, a diferencia del pasado, que se celebró en Madrid, con motivo del 40 aniversario de la Constitución.

Fuentes del Poder Judicial apuntaron a Europa Press que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cursó su invitación al rey, como es habitual, para que presidiera este acto, y que la Casa Real les comunicó en un principio su decisión de asistir. Sin embargo, añaden que el CGPJ recibió después una nueva comunicación en la que se informa de que el rey finalmente no acudirá a la entrega de despachos.

Se trata de la primera vez que, desde que accedió al trono en junio de 2014, Felipe VI no acude a este acto que se celebra en Barcelona, donde tiene su sede la Escuela Judicial. Las mismas fuentes consultadas señalan que no es la primera vez que un monarca no ha presenciado la entrega de despachos.