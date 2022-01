Oltra denuncia en Les Corts las "mentiras" de la derecha sobre los menores tutelados para intentar desgastar al Govern valenciano

"La diferencia entre Madrid y la Comunidad Valenciana es que en la Comunidad Valenciana eran los educadores los que abusaban". La frase fue proferida por el presidente del PP, Pablo Casado hace apenas cuatro días en referencia a los casos de abusos sexuales en menores tutelados que han estallado en ambos territorios desde principio de año. Un poco antes, la portavoz parlamentaria del PP valenciano, María José Catalá denunciaba que 175 menores que están bajo la tutela de la Generalitat habrían sufrido abusos sexuales en un año.

El problema de ambas frases, es que no responden a la realidad. Ni en el País Valencià ha habido 175 menores tutelados que hayan sufrido abusos ni estos los cometían los educadores, aunque Casado confunda y mezcle dos hechos distintos: uno la condena a un educador por abusos ocurridos en 2017 y otro un informe del Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo valenciano) sobre las intervenciones del sistema de tutela ante las sospechas de posibles abusos.

Este martes, Mónica Oltra, vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha tirado de pedagogía en el pleno de Les Corts para tratar de separar la realidad de la máquina del fango impulsada por el Partido Popular y ha diseccionado de forma pormenorizada los datos del informe del Síndic de Greuges que el PP ha tratado de usar como un ariete asegurando que se producían abusos sexuales masivos en los centros de menores.

Oltra, durante su comparecencia, ha afeado al PP que "dará igual lo que diga" en la tribuna, ya que "continuarán mintiendo y difamando con verdades a medias, y tergiversando datos". "Les dará igual cuál es la situación de los menores, siempre les ha dado igual", ha remarcado.

La vicepresidenta ha insistido en sus críticas a la oposición: "Ni sus mentiras ni calumnias podrán variar el sistema de protección a la infancia y la adolescencia porque ahora hay transparencia y acceso a toda la documentación". "No quieren la información, quieren titulares tendenciosos para alimentar bulos y fake news'", ha dicho.

Oltra explica el informe del Síndic de Greuges

Oltra ha explicado que los 175 casos incluidos en el informe del Síndic de Greuges se refieren a las intervenciones de los profesionales ante las sospechas de posibles abusos. De estos, 131, se refieren a situaciones previas a la entrada de los menores al sistema de tutela, sean bien por denuncias previas o porque los niños lo contaron ya una vez fuera del entorno peligroso. Otros doce son por conductas sexuales inadecuadas a la edad. Para repetir el mismo ejemplo de Oltra: "Si un niño de cuatro años habla de masturbación, no significa que haya sufrido abusos, pero hay que investigar si ha pasado algo". Del resto, seis de los presuntos abusos habrían ocurrido durante visitas en los domicilios familiares, diez fueron "entre iguales" (o sea, tanto la víctima como el abusador eran menores bajo tutela) y los 16 restantes "en otros sitios".

Así, no solo no es cierto que haya habido 175 menores que hayan sufrido abusos (este martes Catalá ha matizado sus declaraciones anteriores) sino que tampoco ha habido educadores abusadores. De hecho, la cifra de educadores investigados es cero. El Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de València respondió a las palabras de Casado pidiendo que "no se haga política con los profesionales de los servicios sociales".

Oltra, al PP: "En política no todo vale"

Oltra, además, ha recordado que estas cifras provienen del Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Abusos Sexuales y Menores Agresores, puesto en marcha por su administración, "porque antes no se investigaba ni había ningún tipo de actuación, como si esconder el problema bajo la alfombra fuera suficiente para que desapareciera", ha destacado. La consellera ha señalado que todos los datos del informe del Síndic de Greuges ya fueron facilitados al PP el 6 de septiembre y salieron de nuevo en otra comparecencia el 20 de octubre. "A ustedes no les ha importado nunca la situación de estos niños sino su propio rédito político –ha espetado Oltra a la bancada del PP- y en política no todo vale".

No es cierto que haya habido 175 menores que hayan sufrido abusos ni educadores investigados

La de este martes ha sido una comparecencia brusca y tensa, con interrupciones de la diputada popular Elena Bastidas que exigía poder intervenir por derecho de réplica (a lo que se ha negado la mesa) y numerosas peticiones de dimisión por parte de la oposición. La diputada de Vox Ana Vega incluso ha acusado Oltra de haber protegido a su exmarido durante la investigación por abusos, lo que la vicepresidenta ha calificado de "calumnia no protegida por la inmunidad parlamentaria".

Las formaciones de la derecha han repetido en numerosas ocasiones la condena de Luis Ramírez, el exmarido de la vicepresidenta valenciana, a pesar que este no era, a priori, el motivo de la comparecencia, han denunciado la mala gestión de los centros de menores y han criticado la falta de transparencia y la lentitud del departamento a la hora de facilitar los datos. Incluso han salido mencionadas las ayudas a la dependencia o el "aquelarre feminazi" de Yolanda Díaz, pero ninguna respuesta a los datos ofrecidos por Oltra.