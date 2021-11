Nada más llegar a las puertas del Teatro Olympia ya se percibe que la jornada de hoy será grande. Falta una hora para que empiece el acto y una larguísima cola llena toda la calle. Pero no solo se aprecia esto en la cantidad, sino también su transversalidad. Mucha gente joven para ser un acto político, y mucho simpatizante de a pie para ser un mitin fuera de período electoral, cuando las maquinarias de los partidos se aprestan a movilizar a todo aquel que pueden.

Hay que tener en cuenta que, a pesar de su voluntad de transversalidad, la convocatoria del acto cuenta a cargo exclusivamente de Iniciativa del Poble Valèncià (IPV), el partido de Mónica Oltra y pata menor de la coalición Compromís. Es probable que el aforo del Olympia sea mayor que la militancia del partido. "Uy sí, de cada 50 personas que llegan, quizás una es de Iniciativa", cuenta ilusionado un voluntario de la puerta. Aunque reconoce que no les coge por sorpresa: "Viendo un poco la respuesta que generaba la convocatoria, ya imaginábamos que sería muy masivo". Y lo podría haber sido más. Otra militante reconoce que su familia no ha venido ante la incertidumbre de encontrar sitio. "Conducir dos horas para después quedarse fuera...", les justifica. Y tienen razón, ya que un centenar largo de personas no han conseguido plaza.

Otro indicador de la importancia del acto es el de las protestas. Frente a la puerta, un pequeño piquete reclama la fijeza para los interinos, al final de la calle otra manifestación, esta vez de camioneros. Una vez empezado, el acto sufrirá una interrupción por la agitación propia del Frente Obrero, que tiene una fijación especial con Mónica Oltra, además de cierto olfato para saber cuando puede chupar un poco de atención mediática.

Ya en el interior, la transversalidad se mantiene: en la edad, la lengua que se usa o la vestimenta. Los chavales con sudadera se mezclan con otros con camisa y jersey de pico que uno esperaría encontrar en otras latitudes ideológicas. Incluso en el hilo musical. Zoo y Rosalía compiten para amenizar la espera.

Pero también se respira alegría. Si la política es divertida, como se defenderá después en las intervenciones, en la platea realmente se vive así. Saludos, abrazos, reencuentros… La vida partidaria ha quedado muy limitada por la pandemia y se viven momentos emotivos. "Esto es muy divertido, es como estar en campaña", reconoce una diputada de Compromís.

Hay ganas de marcha, aplausos y expectación ante la llegada de las lideresas. Los aplausos indican que ya entran. Falsa alarma. Habrá que esperar casi veinte minutos más. "Uy, si que les cuesta", se sorprende una mujer de la fila de atrás. Después se sabrá que el retraso se debe a que los camioneros han conseguido romper el cordón policial y llegar hasta la puerta del teatro justo cuando las intervinientes aparecían por allí andando, generando el caos -lanzamiento de huevos inclusive-. Y es que, casualmente, en València los cordones policiales siempre se rompen por la izquierda.

Finalmente la entrada es triunfal. Aplausos, botes de alegría y gritos de "Presidenta! Presidenta!" que no se sabe exactamente a quién van dirigidos: Díaz, Colau, García, Oltra y Hamed. Después, en el turno de presentaciones se desvelará el misterio. Yolanda Díaz es, de largo, la participante que genera más entusiasmo. O las bases de Unidas Podemos se han movilizado para copar la platea del Olympia o aquí hay un fenómeno emergente interesante.

Es cierto que, a pesar de ser un acto de IPV, tantos sus socios de Compromís como sus aliados de Podem no han faltado. El alcalde de València, Joan Ribó; consellers como Héctor Illueca y Rafa Climent; el senador Carles Mulet o la portavoz morada Pilar Lima han hecho acto de presencia. Pero no han venido todos.

Otras Políticas se presenta como un espacio de política alternativa y feminizada, claramente transformadora y a la izquierda del PSOE. Se excluye, pero, al eje soberanista. Ni ERC, ni EH Bildu, ni BNG –Ana Pontón no cumplía el perfil, por ejemplo- ni la CUP están presentes. Y no hay que olvidar que una parte importante de Compromís preferiría encontrarse en este eje que en el de hoy.

Después, la "charla", como la define la presentadora, la periodista Carolina Ferre –"no es ni un mitin ni una entrevista, es una charla"-, se centra sobre todo en las políticas de la cotidianidad. Los mensajes se repiten contundentes: "Poner la vida en el centro", "las cosas que importan", "el pediatra y la maestra de mi hija"… Todo trae recuerdos al primer Podemos post 15-M, pero con experiencia en gestión. De hecho, mucha gestión. E ilusión. Sí, mucha ilusión, pero no puede evitarse un cierto deje de nostalgia.​