Díaz, Colau, García, Oltra y Hamed paran el reloj de la política en un "aquelarre" feminista que dibuja nuevas alianzas

"Este es el primer aquelarre al que vengo, y no me lo habían contado así", ha confesado la líder de Más Madrid, Mónica García, al comienzo del acto que ha protagonizado en València con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra; y la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta, Fátima Hamed.

'Otras Políticas' ha sido una reunión de amigas, de cómplices y de cinco mujeres que han tratado durante dos horas de parar el reloj de la política para poder reflexionar sobre el presente y el futuro alejadas de organizaciones políticas, siglas y ciclos electorales. Esto, siendo quienes son, es casi imposible, y ellas lo sabían y lo han administrado.

Sin referencias a los "frentes amplios", a las "plataformas" o a los "proyectos", las cinco líderes políticas han realizado contantes guiños a la unidad y a una alianza que, han reconocido, todavía es muy incipiente y está en pañales. "El camino se hace andando y hay que hacer muchos actos como estos", ha advertido Colau.

Uno de los mensajes más categóricos lo ha dado la vicepresidenta segunda del Gobierno, que está llamada a liderar ese eventual espacio político de cara al próximo ciclo electoral: "Caminemos juntas", ha pedido Yolanda Díaz, que ha avanzado que "no hemos hecho nada más que un humilde acto y es el comienzo de algo que va a ser maravilloso".

La complicidad entre las cinco dirigentes se ha notado en cada intervención (la noche anterior cenaron juntas) y todas se han confesado muy "emocionadas" por el acto que han protagonizado en el teatro Olympia de València. "No solo nos vamos a sentar hoy, vamos a seguir reflexionando.

Hemos venido para quedarnos y no vamos a pedir permiso ni a pedir perdón", ha asegurado Mónica García que, desde su condición de médica, ha hecho un símil biológico de la unidad: "Yo tengo un átomo de Ada Colau, de Mónica Oltra, de Yolanda Díaz y de Fátima Hamed, y con pequeños átomos vamos a hacer una molécula maravillosa".

Las ausencias de Belarra y Montero

Sin entrar en cuestiones concretas, las cinco líderes han definido los contenidos sobre los que se agruparía esa eventual alianza que ha echado a andar este sábado de manera "formal": el feminismo, la lucha contra el cambio climático, la política de los cuidados y el refuerzo de los servicios públicos, en especial la sanidad y la educación. Durante dos horas han debatido sobre estos asuntos, y también sobre la necesidad de "alejarse del ruido" y de la dinámica política de la crispación, en especial la llevada a cabo por la ultarderecha.

"Optamos por contestar a la extrema derecha desde el respeto. Cualquier demócrata basa su forma de hacer política en convencer al otro. Hay que escuchar para tratar de entender al otro, y cuando solo sueltan bulos y soflamas, hay que desmontarles. Vamos a contestar desde el respeto, desde el sosiego absoluto y vamos a plantarles cara", ha dicho Hamed, acostumbrada a bregarse con las derechas en el Parlamento ceutí.

"Juntas somos mejores y somos más ¿Qué es la política si no es escuchar? Hemos normalizado los gritos por encima del diálogo. Todas coincidimos en que queremos hacer política de la vida cotidiana, de la gente y de los problemas. Uno de los primeros rasgos es normalizar un acto como este", ha añadido Mónica García.

También Colau, que hace unos meses abandonó Twitter denunciando que la crispación se había hecho un hueco muy importante en esta red social, se ha referido a esta cuestión: "Estamos hartas de la crispación, la política tiene que ser todo lo contrario. Negociar cuando no estemos de acuerdo, la diversidad es algo bonito".

En este punto han coincidido todas las participantes del acto de València: piensan distinto, pero se pueden entender si hay voluntad. "Nos une el proyecto de ensanchar la democracia por encima de todo. La gente no quiere que pensemos igual, quiere que pensemos distinto pero que nos entendamos. Desde la mistura, la diversidad y desde el saber que es imprescindible cambiar las cosas. Frente a los del ruido y el odio, la herramienta es el amor, la esperanza", ha defendido Yolanda Díaz.

También se ha querido zanjar la polémica generada por la ausencia de líderes femeninas como la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, o la ministra de Igualdad, Irene Montero. "Somos todas las que estamos, no están todas las que son. Pero creo que representamos a muchas que no están. Creo que se sienten representadas por las seis que estamos aquí. Y yo que sé, Ayuso no nos apetecía tampoco", ha bromeado la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra.

Las cinco dirigentes han concluido el acto con un titular: "Ilusión, futuro y esperanza", ha dicho Colau; "Se abre un nuevo ciclo en el que las mujeres somos las protagonistas, vamos a hacer política bonita", ha afirmado García; "Caminemos juntas desde la diferencia, la escucha y el amor", ha defendido Oltra; "Hagamos cosas pequeñas, soñemos en grande y caminemos juntas con vosotras, las ciudadanas, delante abriéndonos camino", ha asegurado Díaz; "esta es la política de gente corriente para la gente corriente" ha concluido Hamed.

Todavía no hay una fecha para un próximo "aquelarre", pero las cinco líderes parecen decididas a avanzar hacia una alianza basada en un "proyecto de país". Este sábado han logrado alejarse de las dinámicas de la política institucional para "pararse a escuchar y a reflexionar"; habrá que esperar para ver si lo que se impone es la escucha, la reflexión y la complicidad de los "aquelarres feministas", o la organicidad, las siglas y las no tan viejas heridas de la izquierda (palabra que no se mencionó en ningún momento del acto). El primer paso está dado, el camino está por ver.