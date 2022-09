Òmnium reclama un "nuevo marco estratégico" para el independentismo y llama a tejer nuevas "complicidades"

El acto político que ha celebrado Òmnium Cultural para el 11 de septiembre, Diada Nacional de Catalunya, ha servido para mostrar buena parte de las características que marcan el ADN de la entidad, que con 190.000 socios es la más importante del soberanismo.

Su presidente, Xavier Antich, ha pronunciado un discurso crítico con la situación actual, marcada por la fractura, la desmovilización y la falta de rumbo compartido, pero al mismo tiempo lo ha llenado de un tono constructivo para llamar a revertir la parálisis del movimiento independentista a través de un "nuevo marco estratégico" que permita ensanchar su perímetro y tejer nuevas "complicidades".

Una vez más, el tono y el mensaje de Òmnium la aleja notablemente de la ANC y una de las consecuencias es su capacidad de convocatoria: en el acto, celebrado en el Arc de Triomf de Barcelona, estaba buena parte del Govern -con el president Aragonès al frente-, representantes de las cúpulas de ERC, Junts, la CUP o los Comuns y los líderes de los sindicatos CCOO y UGT de Catalunya.

De hecho, a pesar de las críticas, ha defendido el papel necesario que tienen los partidos e instituciones y ha enviado un mensaje claramente inclusivo: "Para ganar necesitamos ser más fuertes, [estar] en más lugares, más organizados y más determinados. Todo el mundo es necesario y todo el mundo tiene un papel".

Antich, en el marco de la Festa de la Llibertat que por 20º año ha organizado Òmnium, ha admitido que en estos momentos "no hay estrategia compartida ni objetivo común; a estas alturas solo tenemos estrategias legítimas de parte, pero confrontadas, y esto provoca desánimo, desmovilización y, sobre todo, mucha desorientación". "No estamos donde queremos, estamos donde quieren ellos; paralizados", ha añadido, para insistir en que "el desacuerdo está provocando un repliegue en buena parte de los agentes y así es imposible avanzar".

La receta de Òmnium para dar la vuelta a la situación pasa porque el movimiento de liberación nacional catalán se dote de un "nuevo marco estratégico", que la entidad se ha comprometido a "hacer posible".

"No estamos hablando de recuperar fórmulas que no han funcionado, necesitamos nuevas maneras, nuevas voces y nuevas complicidades, entre los que ya estamos, pero también necesitamos complicidad con nuevos agentes. La fórmula de estos cinco años de bloqueo ya no nos sirve", ha subrayado Xavier Antich, para concluir diciendo "queremos abrir un nuevo ciclo de país que permita abordar la resolución democrática del conflicto" y asegurar que "el futuro de Catalunya lo decidirá la ciudadanía de Catalunya y nadie podrá impedirlo".

"No cederemos a la tentación de la antipolítica"

A diferencia de la ANC, Òmnium Cultural defiende que "no hay pueblo que pueda decidir su futuro sin instituciones y partidos". "Nunca cederemos a la tentación populista de la antipolítica, pero hay muchas cosas que no van bien y hay que ser exigentes como lo hemos sido siempre", ha subrayado Antich en su parlamento, en el que ha defendido la necesidad de que el independentismo cambie la dinámica, se abra y consiga "fortalecer redes dentro del propio movimiento y más allá de su perímetro. La vía democrática no interpela sólo a los independentistas, también a los soberanistas, al catalanismo y a los demócratas".

A pesar de elogiar el referéndum del 1 de octubre de 2017, como resultado de un "ciclo de movilización, organización y empoderamiento de más de una década", Antich ha defendido que el ciclo actual está agotado y necesita "renovarse" y eso pasa por "mirar hacia adelante". "Necesitamos avanzar y eso pasa por fortalecernos y por construir, necesitamos organizarnos mejor y movilizarnos de manera permanente", ha añadido.

Por último, al inicio de su intervención también ha atacado el Estado español, que ha asegurado que persigue al independentismo "porque sabe lo que queremos y ha renunciado a abordarlo por vías democráticas". "El Estado es muy consciente de nuestra fuerza. Saben lo que hemos hecho y saben que volveremos a hacerlo, de ahí su represión", ha rematado.