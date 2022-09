Aragonès no irá a la manifestación independentista de la Diada porque es "contra los partidos"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha decidido no acudir a la manifestación de la Diada de este año organizada por la ANC al considerar que es una protesta "contra los partidos y no contra el Estado". De hecho, según fuentes de la Presidencia, su participación no sería coherente con el planteamiento realizado por los propios organizadores.

Considera que su participación no sería coherente con el planteamiento de la ANC

Aragonès considera que se trata de una manifestación "contra los partidos políticos y las instituciones, y no contra el Estado español, que profundiza en las divergencias del independentismo". En una entrevista en La Vanguardia, la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, avisó de que si Aragonès no va finalmente a la manifestación es porque "no está implicado en el proyecto de la independencia".

Además, Feliu defendió que la movilización convocada en Barcelona no va en contra de los políticos. "Va de hacer la independencia y decirles que si no la cumplen la haremos igual con diferentes medios, siempre democráticos y pacíficos", añadió.



En cambio, Aragonès considera que sólo con la unión de la calle, partidos e instituciones, pese a la diversidad de opiniones y a las divergencias, se podrá conseguir la independencia. Y reafirma que éste es el objetivo del Govern y que utilizará "todas las herramientas que hagan falta". En todo caso, emplaza a la ciudadanía a participar de los actos de la Diada, también en todos aquellos que reivindican la libertad de Catalunya. Asimismo, desde Presidencia subrayan "la importancia de seguir alzando la voz en la calle y en todas partes".

La presidenta de la ANC avisa que si no va es porque no está implicado por la independencia

El presidente también pide que no se "desvíe la atención" de lo que es realmente importante: que la gente sigue reclamando la independencia. Y, por tanto, que no se ponga el foco en su no participación en la manifestación convocada por la ANC. Asimismo, también reclama que el movimiento independentista "evite mirarse de reojo entre los compañeros de viaje".

Aragonès sí que participará en otros actos de la Diada

Fuentes de la Presidencia han recordado que Aragonès participará de varios actos durante la Diada, empezando por la ofrenda a Rafael Casanova en Barcelona y la posterior en Sant Boi, seguido de varios actos organizados por distintas entidades, y terminando en el acto institucional de la Diada en Montjuïc. También subrayan que Aragonès ha participado en las manifestaciones de la Diada desde su adolescencia y que seguirá participando de todas las reivindicaciones en favor de la independencia.

Artur Mas nunca acudió a las manifestaciones de la Diada como president

Los presidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Quim Torra participaron en la movilización independentista de la ANC todos los años mientras fueron jefes del Ejecutivo. En cambio, Artur Mas decidió no acudir para preservar su perfil institucional, y no participó hasta que dejó de ser president de la Generalitat. En cambio, Aragonès sí acudió en 2021, pero este año no estará presente.