El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instat el Govern espanyol a aprofitar l'oportunitat per resoldre el conflicte polític català, una nova via que es va iniciar el 2021. Per avançar en aquests objectius, el líder republicà ha urgit l'Executiu de Pedro Sánchez a presentar "propostes concretes" més enllà de posar data a la propera reunió de la taula de diàleg.



"El més important són els continguts. No tindria cap sentit fer una reunió per fer-la, però alhora, no podem eternitzar aquest procés de negociació", ha manifestat insistentment Aragonès en el marc d'una conferència pronunciada aquest dimecres al Club Siglo XXI a Madrid.



I és que, malgrat que tant Madrid com Barcelona coincideixen que es produiran diverses reunions durant aquest any, el focus mediàtic se situa ara en quan es duran a terme. Per això, el president català ha demanat eludir el debat en aquesta direcció per instar el Govern estatal a arribar amb els deures fets, és a dir, a concretar les receptes per solucionar el conflicte polític.

"Un cop reconegut el conflicte polític, hem de passar a les propostes concretes per començar a negociar sobre solucions"

"El reconeixement per part de l'Estat que existeix un conflicte polític és un fet transcendent, però un cop fet això, hem de passar a les propostes, propostes concretes per començar a negociar sobre solucions", ha afegit a l'acte -presentat per l'exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena-, per després reiterar la proposta de l'independentisme "recolzada per la majoria catalana": referèndum d'autodeterminació i amnistia.



Així mateix, després d'apel·lar a les urnes com a únic mètode per trobar una sortida al futur a Catalunya i a la seva relació amb l'Estat espanyol, Aragonès ha desafiat el Govern estatal a atrevir-se a guanyar "democràticament" en un referèndum, alhora que s'ha compromès que l'independentisme assumirà el resultat, sigui favorable o no. "Assumim la possibilitat que si no ho fem bé, podem perdre", ha dit.

Demana "transparència" després de les declaracions de Villarejo

En un altre àmbit, arran de les declaracions de l'excomissari José Manuel Villarejo en seu judicial sobre els atemptats del 17-A, el president català ha demanat "més transparència" a l'Executiu espanyol perquè no hi hagi dubtes sobre els fets. En concret, Aragonès s'ha referit a les paraules de Villarejo en què va atribuir els atemptats a un "error de càlcul" del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) i a qui aleshores, l'agost del 2017, era el director dels serveis secrets, el general Félix Sanz Roldán.