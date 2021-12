Aragonès espera "resultats tangibles" de la taula de diàleg el 2022: "Ha de ser l'any en què la negociació amb l'Estat avanci"

Resultats tangibles de la taula de diàleg amb l'Estat i seguir defensant la immersió lingüística són dos dels objectius per a 2022 que ha expressat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el missatge institucional de Nadal. "Ha de ser l’any en què la negociació amb l’Estat avanci i comenci aportar resultats tangibles", ha dit des de l’escola Rosselló Pòrcel de Santa Coloma de Gramenet.

Aragonès ha alertat que cal "començar a construir alternatives" per si la negociació amb l'Estat no avança

Aragonès ha afirmat que la majoria de la ciutadania aposta per una resolució del conflicte amb l'Estat "que passa per l’exercici del dret a l’autodeterminació i l’amnistia", i ha confiat que el 2022 serà l'any per començar a desbloquejar-lo, però sense renunciar a la independència. "Hem de començar a construir alternatives per si la negociació s’encalla i no aporta resultats. Perquè de la mateixa manera que no estem disposats a renunciar a la resolució democràtica del conflicte polític, tampoc estem disposats a renunciar a la independència de Catalunya", ha alertat.



La defensa de la immersió lingüística ha estat el segon eix del discurs, que Aragonès ha volgut fer des d'una escola nascuda fa 40 anys per aplicar aquest model a partir de "la tossuderia" d'uns pares i mares "que volien que els seus fills aprenguessin català perquè eren plenament conscients que així contribuïen a la cohesió social del país i oferien un futur d’oportunitats per als seus fills".



Aragonès ha posat en valor el model d'escola catalana actual, que ha qualificat com "el nucli de la nació catalana", i ha afirmat que cal "potenciar l'escola, el seu model lingüístic, la seva capacitat de cohesió i de generar oportunitats".



Seguint amb el rol de l'educació, el president ha defensat que a partir del curs que ve s'aplicarà a les escoles bressol públiques la gratuïtat de l’educació dels infants de 2 anys, una mesura que volen estendre progressivament a tot el cicle de l’educació infantil. Aquesta mesura va inclosa en els pressupostos per a 2022, aprovats la setmana passada i que Aragonès ha remarcat que són els primers en 12 anys que entraran en vigor l'1 de gener.

Un any de la primera vacuna

Pel que fa a l'avenç de la pandèmia, que continua amb els contagis disparats, Aragonès s'ha referit a què tot just demà farà un any que es va subministrar la primera vacuna i ha reconegut que "portàvem unes setmanes i uns mesos molt bons" que ens havien fet pràcticament oblidar les restriccions passades i que s'han aturat "de manera inesperada". "Anàvem bé. Però l’arribada de la variant òmicron ha fet saltar de nou totes les alarmes", ha reconegut.



Tot i això, el president ha remarcat que les noves restriccions, en vigor des de la matinada de divendres, com el toc de queda i el tancament de l'oci nocturn, "no duraran més de l'indispensable" i el Govern les acompanyarà d'ajuts econòmics als sectors afectats. Aragonès ha agraït a tota la ciutadania la comprensió i especialment als sanitaris i resta de professionals implicats la seva dedicació: "A tots els que ens cuideu, moltíssimes gràcies, sincerament. Sou imprescindibles".



Aragonès ha volgut llançar un missatge d'optimisme, "d'esperança i confiança" per remarcar que sortirem d'aquesta situació. "Estic convençut que el 2022 aconseguirem acabar de fer el tomb. Donant un nou impuls a les vacunes i, sobretot, dirigint tots els esforços dels fons Next Generation a una reactivació econòmica en clau transformadora" que acompanyi les empreses més afectades per la crisi i els seus treballadors.



Aragonès ha citat com a exemples el tancament de Mahle a Vilanova i la Geltrú o les diferents plantes de Nissan, que tancaran abans de finalitzar l’any: "Hem d’oferir noves oportunitats per tal que ningú es quedi enrere, que tothom pugui treballar i tothom pugui gaudir d’una bona qualitat de vida", ha conclòs.