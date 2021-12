No hi ha hagut sorpreses i el Parlament ha confirmat l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per a l'any vinent, gràcies a l'abstenció dels diputats d'En Comú Podem, que havien tancat un acord amb el Govern per permetre que els comptes tiressin endavant. El debat final s'ha celebrat durant tot el matí a la cambra i la sessió ha servit fonamentalment per confirmar la ruptura entre la CUP i el Govern, format per ERC i Junts per Catalunya.



La portaveu dels anticapitalistes, Eulàlia Reguant, s'ha mostrat molt crítica amb uns comptes que, segons ha dit, "no donen resposta a la situació del moment". A banda ha acusat el president, Pere Aragonès, de "repartir-se el país amb el Partit Socialista", arran de l'acord anunciat aquest dimecres per renovar organismes que portaven anys amb els càrrecs caducats, com la CCMA, el Síndic de Greuges o el CAC. De fet, Reguant ha dit que el Govern fa una "sociovergència republicana imparable".



Els dos socis del Govern, en canvi, han celebrat l'aprovació dels comptes, amb el diputat de JxCat Joan Canadell encarregant-se d'enviar alguns dards a la CUP, mentre que En Comú Podem també ha aplaudit que els pressupostos tirin endavant i el PSC hi ha fet una crítica molt matisada. Tot i votar-hi en contra, la seva portaveu, Alícia Romero, ha manifestat que és una "bona notícia" que entrin en vigor l'1 de gener, un fet que feia anys que no succeïa a Catalunya.



El conseller d'Economia i principal responsable de l'elaboració dels pressupostos, Jaume Giró, ha aprofitat la seva intervenció per declarar que els comptes de la Generalitat permeten "revertir" decisions judicials, com per exemple la del Tribunal Constitucional (TC) per tombar la rebaixa de l'IRPF a les rendes baixes de l'any passat, i ha destacat precisament que els nous comptes permetran una rebaixa fiscal per a tots aquells catalans que ingressin menys de 35.000 euros l'any, el que suposa el 80% de la població. També ha destacat l'increment de la partida en habitatge, que arribarà als 1.000 milions.

Els pressupostos no s'haurien aprovat sense l'acord amb En Comú Podem, un grup que també ha aconseguit que ERC permetés alhora l'aprovació dels comptes a l'Ajuntament de Barcelona -confirmada al ple d'aquest mateix dijous-. El diputat Joan Carles Gallego, un dels seus negociadors pressupostaris, ha manifestat que En Comú Podem ha aconseguit donar "major ambició estratègica" a uns pressupostos que, segons ha dit, eren "insuficients". "Catalunya necessita pressupostos en un context de dificultats. No és moment de brega sinó de diàleg i negociació", ha afegit. I, finalment, s'ha adreçat als grups que hi han votat en contra: "Quan un tomba uns pressupostos expansius no perjudica el Govern, perjudica la gent", ha dit.

La CUP veu confirmat que no és el soci preferent del Govern

Més enllà de les crítiques previsibles i recurrents dels tres partits de la dreta i extrema dreta espanyola -Vox, Cs i PP- qui ha tingut el discurs més contundent contra els pressupostos ha estat la CUP, que ha volgut confirmar que ni de bon tros se sent el "soci prioritari" del Govern, malgrat les interpel·lacions en aquest sentit de l'Executiu. La diputada Eulàlia Reguant, després que el Govern hagi aprovat els comptes amb En Comú Podem i hagi acordat amb el PSC renovar organismes de designació parlamentària, ha acusat Pere Aragonès de "renunciar" a fer un gir a l'esquerra i li ha preguntat en què és soci preferent la CUP: "Des de l’acord d’investidura, no ens hem posat d’acord en res de transcendental".



Segons Reguant, malgrat que el PSC hi hagi votat en contra, se sent "còmode" amb els pressupostos i "l’únic motiu" pel qual no hi dona suport és que "la fotografia no era digerible pel país". També ha criticat En Comú Podem, a qui retreu reduir els comptes a "un simple intercanvi de cromos" -en referència a l'aprovació dels comptes a Barcelona- enlloc de "sumar-se a reivindicacions justes".

Reguant acusa Puigneró de "vendre el país al millor postor, de bracet de Foment del Treball"

I, finalment, ha carregat contra el dirigent de Junts i vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, de qui ha dit que ha "venut el país al millor postor, de bracet de Foment del Treball". Directament l'ha acusat de ressuscitar el "sector negocis" de CDC i de vendre el país a "Aena, a Hard Rock i a Caixa Bank", en referència als projectes d'ampliació de l'aeroport i del BCN World. Per tot plegat, la CUP veu cada vegada "més difícil" que el Govern "torni a l'acord d'investidura" perquè "s'accelera la sociovergència republicana".

El diputat Joan Canadell, representant del sector més neoliberal de JxCat, ha replicat la CUP i li ha demanat l'abstenció, en comptes del vot contrari. "Algú pot entendre que prefereixen una Catalunya dins d'Espanya sense projectes singulars que no pas una Catalunya independent amb aquests projectes singulars?", ha etzibat en defensa de projectes com BCN World i la candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern i també ha demanat a la CUP que no limiti els comptes a aquests projectes mentre trenquen "la majoria del 52%" quan fa 300 anys que Catalunya "pateix espoli econòmic i cultural".

El PSC retreu al Govern que no hi hagi negociat

El principal grup de l'oposició, el PSC, ha titllat els pressupostos de "molt continuistes", si bé ha celebrat que entrin en vigor l'1 de gener. La seva portaveu, Alícia Romero, ha explicat que "no hi podem donar suport, seguim amb la nostra posició molt crítica i no hi ha res què li pugui permetre [al conseller Giró] dir que són els pressupostos d'una nova etapa". "Diria, fins i tot, que són uns pressupostos al més vell estil convergent", ha afegit.

El PSC critica que el Govern mantingui la intenció d'arribar a acords amb la CUP, un partit "desestabilitzador"

A banda de queixar-se que el Govern no hagi volgut negociar-los "amb el primer grup de la cambra", Romero ha criticat que l'executiu mantingui acords amb la CUP, un grup "desestabilitzador", segons ella. "Mantenen una majoria d'investidura trencada, que genera incertesa i inestabilitat. Tindrem uns pressupostos, però patim un govern cada dia més fràgil, que utilitza el diàleg a vegades de manera interessada", ha sentenciat.



Li ha replicat la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, per a qui no són uns pressupostos "al més pur estil convergent" i ha citat com a exemples que preveuen la gratuïtat de P2 a les escoles bressol i una reducció de ràtios a P3. Per a ella, són els pressupostos "de la via àmplia". "Tenen la petjada de la CUP, l'empremta d'En Comú Podem, amb una presidència republicana i una conselleria d'Economia liderada per Junts". Sigui com vulgui, els comptes ja són una realitat que començarà a aplicar-se el proper 1 de gener i amb un increment de recursos atribuïble en part a l'arribada dels fons europeus.