La "opacidad" del PSOE sobre las armas de Ucrania empaña el día histórico del reconocimiento de Palestina

Este martes, España ha reconocido oficialmente el Estado de Palestina. Una decisión "histórica" comunicada con solemnidad por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Moncloa. Los partidos de la coalición han celebrado este paso aunque al mismo tiempo han evidenciado sus fuertes diferencias en otro asunto de política exterior, como es la guerra en Ucrania.

Las tensiones entre PSOE y Sumar por el gasto militar han sido frecuentes desde el comienzo de la legislatura. También lo fueron durante la etapa de Unidas Podemos en el Ejecutivo. Pero este martes las acusaciones del espacio que lidera Yolanda Díaz han sido profundas. La vicepresidenta segunda ha acusado a sus socios de "deslealtad" por no haber sido informados del contenido del acuerdo firmado este lunes por Sánchez y el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski.

Sumar acusa al ala socialista del Gobierno de "opacidad". El origen de este nuevo conflicto comenzó realmente el pasado 16 de abril. El Consejo de Ministros aprobó una partida de 1.129.648.285,92 euros del Ministerio de Defensa. No se especificó, en las referencias públicas del Gobierno, para que estaría destinada.

"La situación internacional actual está incursa en un contexto de alta volatilidad, incertidumbre e inestabilidad, por lo que es necesario realizar un refuerzo urgente de las capacidades militares al objeto de incrementar la reserva estratégica disponible. El objeto del acuerdo marco es el suministro de diverso material para el refuerzo de capacidades de diversos sistemas de armamento, material, munición y equipamiento militar", destacó el acuerdo.

Ese día tampoco se informó del gasto militar en la habitual rueda de prensa del Consejo de Ministros. Pero, en Moncloa, recuerdan que en ese espacio comunicativo no se informa de manera habitual de la gran cantidad de acuerdos a los que se llegan.

Los socios del PSOE entonces, como reveló Público, se opusieron de manera oficial. Los cinco ministerios de Sumar en el Ejecutivo pidieron a los departamentos implicados los detalles y factores concretos que motivaron esa compra, calificada de "urgente". Según han destacado desde Sumar, no han obtenido respuesta y solo se enteraron del destino final, Ucrania, por los medios de comunicación este lunes.

En Moncloa, según las fuentes consultadas por este medio, inciden en la idea de que Sumar "tenía a su disposición la misma documentación" que los ministerios socialistas. Es decir, rechazan las acusaciones de falta de transparencia. En el Ministerio de Defensa no ofrecen más detalles adicionales al respecto de cómo ha sido el procedimiento.

Algunas voces consultadas sí deslizan, de manera no oficial, que en este tipo de compras hay una serie de motivos de seguridad por los que no se suelen revelar el destino de las compras. Más en un contexto como el actual y el papel de la Rusia de Vladimir Putin.

Lo que también apuntan fuentes socialistas es el carácter electoral de este tipo de posiciones en sus socios de Gobierno. Especialmente en un contexto en el que Sumar se juega mucho frente a Podemos en su espacio. Los últimos días las diferencias entre ambos partidos se han acrecentado por asuntos como la ley del suelo o la ley contra el proxenetismo. En el PSOE confían en que tras el 9 de junio las relaciones se vuelvan a normalizar.

No pasará por el Congreso

El acuerdo entre Ucrania y España también ha sido criticado por algunos de los socios del Gobierno como ERC, EH Bildu, BNG o Podemos. Todas, también Sumar, reclaman que se someta a una votación en el Congreso. Además, los diputados de esos grupos plantaron a Zelenski en su visita a la Cámara Baja.

Desde el ala socialista del Gobierno defienden que este tipo de memorándums bilaterales con otros países no se llevan nunca al debate parlamentario. "Se trata de un memorándum de entendimiento, no necesita ratificación. Me sorprende que no lo conocieran", ha destacado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, al respecto.

En su línea de defensa, el ministro ha explicado que Sánchez ya adelantó la pasada semana la inminente firma de un acuerdo con Ucrania. Y que él mismo llevaba meses informando de ello en diferentes foros, incluso en la última Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. "No he tenido ninguna pregunta al respecto", ha señalado Albares. En todo caso, de lo que se queja Sumar es que no sabían el montante económico del envío de armas y que se camuflara en una partida indeterminada del Ministerio de Defensa.

Además, los socialistas defienden la necesidad del envío de armamento. "Cualquier persona que vea lo que pasa todo el mundo comprende que Ucrania necesita la ayuda urgente para defender su integridad territorial, democracia y libertad. Allí es donde nos deberíamos encontrar todos unidos", afirmó Albares. En Sumar han defendido en muchas ocasiones que la solución no debe pasar por un aumento de la "escalada militar" y sí por más "vías diplomáticas".