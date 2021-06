El Supremo, la excusa del Ayuntamiento de Madrid para esconder la bandera arcoíris durante el Orgullo

Por segunda edición consecutiva, no ondeará la bandera arcoíris en la fachada principal del Ayuntamiento de Madrid. Desde que llegó el gobierno del PP-Cs, con el apoyo de la ultraderecha de Vox, al Consistorio de la capital, la enseña del colectivo LGTBI ha sido ocultada de forma sistemática. Y este año también lo será. Ya pasó en 2019, que tan solo lució en un lateral. En 2020 no pudo haber celebraciones por la pandemia. Y este año, tampoco ondeará en la Plaza de Cibeles.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y su vicealcaldesa, Begoña Villacís, se escudan en una sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe colocar banderas que no sean oficiales en el exterior de edificios públicos. Tan solo aportan la alternativa de que "se buscará la manera" para que esté colocada en otro espacio emblemático de la capital porque la enseña multicolor es "lo más representativo".

Este lunes, Vilacís has recibido las críticas de los grupos municipales de la oposición por no querer colgar la bandera. "Será la sociedad civil la que pondrá en Madrid la bandera que (el alcalde, José Luis Martínez) Almeida no quiere poner en Cibeles", ha asegurado Rita Maestre, de Más Madrid.

La mayor bandera arcoíris en la Gran Vía

La respuesta de los organizadores del Orgullo LGTBI a la decisión del Ayuntamiento pasa por desplegar este sábado, 3 de julio, una bandera arcoíris de 700 metros en la Gran Vía madrileña, en el tramo comprendido entre la calle de Alcalá y la plaza de Callao. Será la enseña arcoíris más grande exhibida en Europa.

La propia Villacís ha insistido en que el Consistorio "no ha escondido la bandera". "Si quisiésemos esconder el arcoíris no hubiésemos hecho una campaña como esa. En política se puede hacer de todo menos el ridículo, pero causas como estas son tan importantes que nos trascienden a todos. No conviene hacer baja política", ha apuntado la vicealcaldesa.

Y ha reiterado que su voluntad es colgar la enseña arcoíris de la fachada de Cibeles pero que "hay un informe de Asesoría Jurídica" que lo impide tras una sentencia del Tribunal Supremo y que "estaría incurriendo en un tipo penal".

Sin embargo, cientos de Ayuntamientos y edificios públicos de ciudades españolas sí han colgado la bandera arcoíris en sus balcones. Incluso, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti García, colgaron el pasado jueves la bandera trans en la fachada del Ministerio ante la semana del Orgullo, que celebrarán con el lema "Orgullo de Todas, Todos, Todes. Por una España feminista y diversa".

El viernes 25 de junio, con motivo del comienzo de las fiestas del Orgullo, sí se iluminó con los colores de la bandera LGTB, la fachada del Consistorio y la fuente de Cibeles, una acción que se va a repetirá este lunes, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo, y los días 3 y 4 de julio.

La fuente de Cibeles aparece iluminada con los colores de la bandera LGTBI con motivo del inicio de la fiestas del Orgullo 2021. — Mariscal / EFE

Vox presentará mociones contra la bandera arcoíris

Mientras, la ultraderecha ha dado este lunes un ejemplo más de su homofobia al anunciar que presentará mociones en todos los ayuntamientos en los que está representado para impedir o rechazar que la bandera del orgullo arcoíris ondee en los edificios públicos, porque creen que incumple la ley de banderas de 1981.

En una rueda de prensa, su portavoz Jorge Buxadé ha opinado que incumple también la jurisprudencia y que "la bandera gay" supone "la imposición totalitaria de las opiniones de unos pocos, de un 'lobby' de adinerados, de una oligarquía que quiere poner fin a nuestro orden social".

Vox pretende con las mociones municipales "forzar una votación" en cada consistorio y también las planteará como medio de "advertencia del incumplimiento de la ley" de forma previa a las acciones judiciales "tanto en vía contenciosa como en vía penal", porque aunque no sea un requisito de procedibilidad, sí lo es de carácter político, ha expuesto Buxadé.

El portavoz de Vox ha lamentado que la enseña arcoíris se haya izado en el Congreso, y también en fuentes madrileñas con el permiso del ayuntamiento, así como ha arremetido contra Metro de Madrid por impartir "cursos en transfobia" a sus trabajadores.