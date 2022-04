Oriol Junqueras: "No vamos a regalar la bandera del diálogo y de la negociación a quien no se la merece"

Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, charló unos minutos con Pablo Iglesias sobre el escándalo de Pegasus y el ciberespionaje a dirigentes políticos catalanes. Junqueras fue rotundo a la hora de condenar esta práctica de las cloacas del Estado.

Junqueras explicó cómo se vive al ser espiado: "Intentas ignorar que te espían, pero al mismo tiempo eres consciente de ello. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo a pesar de que nos espíen, así que a veces actúas con un poco más de prudencia de lo que tendrías que tener en unas circunstancias más adecuadas o más normales".

Junqueras no duda ni por un segundo que el Gobierno y el Estado están detrás del espionaje a "más de 60 personas, entre ellas abogados, periodistas y cargos electos por vía democrática". Su razonamiento es muy lógico: "No hay ningún otro Estado del mundo al que le interese espiar a los abogados que hay en Catalunya o a los periodistas que trabajan en Catalunya. Es evidente, por tanto, que sólo puede ser el Estado español o una parte del Estado español, sobre todo si ha comprado el programa".

"Pero aquí hay otra cuestión relevante: esto o se hace con el consentimiento, el permiso y la orden explícita del Gobierno español o en el fondo también se está haciendo contra el Gobierno español; es decir cuando hay una parte del Estado que actúa, si es que es así, al margen de la voluntad de un Gobierno, en el fondo está actuando contra su Gobierno, porque al final aquí se espía no solo a las personas a las que se espía, sino que se espía a todas las personas que hablan con las personas a las que se espían es decir, aquí se han espiado las conversaciones de cualquiera. Quien más interesado debería estar en esclarecer los hechos es el Gobierno español", se queja Junqueras.

Junqueras al menos se congratula de que "una parte del Gobierno", la de Podemos, ha condenado el espionaje con Pegasus a los políticos independentistas. Sobre las relaciones entre el PSOE y ERC tras las últimas noticias sobre Pegasus y cómo pueden afectar al futuro, Junqueras asegura que su formación "no vamos a regalar la bandera del diálogo y de la negociación a quien no se la merece y hay una parte del Gobierno español que es evidente que no se la merece".

En cualquier caso, Junqueras también cree que es el independentismo catalán "quien acumula capital político" con todo este escándalo, porque ellos cumplen con las normas y el Estado español, no. "Hay una parte del Gobierno español que prefiere perder capital político, que prefiere perder prestigio porque cree que hay algo que es más importante su concepto de Estado, su concepto de nación y la idea de que puede utilizar cualquier instrumento para

proteger un determinado concepto de nación y España".