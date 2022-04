El expresident de la Generalitat de Catalunya y miembro del Parlamento Europeo, Carles Puigdemont, ha sido entrevistado este miércoles en La Base de Público, el podcast que conduce Pablo Iglesias, donde ha hablado sobre el programa de espionaje Pegasus, comprado por el Estado. Puigdemont confirmó que tanto él como otros líderes independentistas catalanes han sido espiados con este programa de fabricación israelí.

"Hace bastante tiempo que tuvimos la confirmación en todo nuestro entorno. Por tanto, no es a raíz de la publicación de estos días, sino que hace ya mucho tiempo que nuestra vida condicionada por esto", afirmó Puigdemont, quien detalló cómo es estar bajo "constante vigilancia": "Debes cambiar de dispositivos electrónicos regularmente, desconfiar de todo, correr el riesgo de ver tu intimidad expuesta, la de tu mujer, la de tus hijas, la de los tus amigos; cosas que no tienen ninguna trascendencia penal. Insisto, no sólo es la cuestión política: está también la cuestión emocional y psicológica que angustia a nuestros familiares".

Puigdemont no dudó en calificar estos hechos de "graves". "Esta perversión del sistema democrático es angustiosa. Lo vi en el Parlamento Europeo, en la Comisión en Pegasus, donde cundió un poco el pánico: la gente pidiendo que los servicios técnicos del Parlamento habilitaran un servicio para los eurodiputados para verificar si habían sido infectados o no. Esto es muy grave".

Puigdemont contó que aún no ha recibido ningún tipo de explicación por parte del Gobierno español. Tampoco la espera: "Un Estado al que han pillado con el carro de los helados no va a tener muchas ganas de ponerse en contacto. Lo debería hacer porque yo soy víctima como tantas otras personas y el Estado debería ante todo proteger a las víctimas y ante todo restaurar, y así lo lo pedí la Comisión Europea, la confianza de los ciudadanos en el sistema. Hoy esta confianza está quebrada. Por tanto, no espero que vaya a haber

algún tipo de aproximación aunque sea para preguntarnos qué sabemos nosotros".

Tampoco es muy optimista respecto al futuro, a tenor de lo ocurrido en la Comisión de Investigación Pegasus en el Parlamento Europeo. "La primera intervención fue la del señor Zoido, ex ministro del Interior cuando muchos de estos hechos se produjeron, y no sólo lo negó todo, sino que pasó al ataque y habló de los juzgados y de la Justicia, esta retórica con la que quieren ocultar lo que es verdaderamente un crimen organizado".

Puigdemont también confirmó que va a presentar querellas "en varias

jurisdicciones". "Que quede claro que esta vez no va a existir el manto

protector de la Justicia española que va a proteger al Estado. Además de en la jurisdicción española, vamos a plantear querellas allí donde se ha acreditado la comisión de ese delito: Suiza, Bélgica, Alemania, Francia y en Luxemburgo, porque en este último país está una de las empresas filiales de NS, con lo que esta comprometiendo el propio sistema de la Unión Europea ahí. Nosotros vamos, vamos a emprender acciones legales contra los responsables tanto en Israel como Luxemburgo".

Preguntado por una hipotética alianza entre demócratas en el ámbito

del Estado español para hacer frente a estas prácticas. No se mostró muy optimista Puigdemont al respecto: "En todo caso, todas las alianzas de ese tipo que se han acumulado en estos 40 años han fracasado en el intento de democratizar las estructuras profundas del Estado".

Como colofón a su charla con Pablo Iglesias, Puigdemont insistió de nuevo en la mala calidad de la democracia española. "Lo que le pasa a la democracia española es que tiene una mala salud de hierro. Lo de Pegasus es una muestra de debilidad, de corrupción del sistema. Sin embargo, el sistema resiste todo y se han acostumbrado a resistirlo todo, a no rendir cuentas, a dejar pasar el tiempo".

Como ejemplo de esa debilidad democrática, Puigdemont expuso el ejemplo del papel los medios de comunicación y como han silenciado el asunto de Pegasus: "Hay muchos medios de comunicación que son voceros de las cloacas del estado, que publican los papeles que les mandan a los presuntos periodistas de investigación, y que en pago a esos servicios callan sobre Pegasus".

"Observando la España en los últimos años, no veo opciones de que esa debilidad que usted señala se puede transformar en algo que amenace o que pueda provocar un cambio profundo. Fíjese lo que pasó con la monarquía española, una monarquía corrupta, propia de países subdesarrollados y sin embargo aquí no ha pasado nada, incluso hay mucha gente que está clamando para que, bueno, que no no nos pasemos tanto con el rey Juan Carlos.

Además miras las encuestas, y sacando la variable catalana y la variable

vasca, hay una inmensa mayoría de españoles que no ven con ningún tipo de preocupación todo esto. No veo la posibilidad de que esto pueda cambiar en España", concluye Puigdemont.