Robles se escuda en la ley para evitar responder si el CNI espió con Pegasus a los independentistas

"El Gobierno y el CNI siempre actúan conforme a la legalidad vigente". El Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez insiste en este mensaje tras las informaciones sobre el espionaje, sistema Pegasus mediante, a líderes independentistas vascos y catalanes. Hoy ha sido el turno de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha destacado estas palabras en una entrevista concedida al Canal 24 Horas. En la línea de lo transmitido este martes desde Moncloa, la ministra se ha escudado en la ley para evitar dar explicaciones respecto a si los servicios de inteligencia españoles cuentan con el sistema de espionaje señalado. En este sentido, ha emplazado al Congreso de los Diputados a convocar la Comisión de Secretos Oficiales para que se den "explicaciones transparentes".

"Estamos hablando de una noticia que ya salió hace un año. Una ong dijo que determinados móviles habían sido intervenidos. Se pusieron unas denuncias. Y el Gobierno tendrá la máxima colaboración con la justicia", ha afirmado Robles en la entrevista. Según su punto de vista, la ong "puede decir lo que quiera" y el CNI tiene "limitación por ley". Es decir, "todo lo que hace referencia al CNI es secreto". "Es fácil imputarle acciones porque no se pueden defender. Pero el CNI y todas sus actuaciones están sujetas a control y autorización judicial", ha añadido.

La titular de Defensa ha hablado también del "control parlamentario" de los servicios de inteligencia. "Espero que cuando se constituya la Comisión, se pueda declarar con toda claridad. Porque el sometimiento a la ley es total y absoluto", ha dicho al respecto. "No puedo confirmar o no porque estaría incumpliendo la ley", ha insistido al ser preguntada de nuevo si el CNI compró hace unos años el sistema Pegasus. "Sería muy bueno que la Comisión se constituya y se pueda explicar todo, con documentación y transparencia. Es gratuito hacer imputaciones, pero yo me creo que estamos en un Estado de derecho", ha reiterado.

Moncloa defiende su papel en avanzar hacia una solución del "conflicto político" y una "desjudicialización" del mismo. "El president sabe que si ha habido un Gobierno que ha apostado por el diálogo, es este. Hacer imputaciones en un Estado de derecho, sin pruebas, a un Gobierno que seguirá apostando por la vía política, lo respeto pero no lo comparto", ha señalado. La Generalitat de Catalunya, a través de su president Pere Aragonès, anunció ayer la congelación de relaciones bilaterales y la pérdida de confianza.

"Si hay un gobierno que ha pensado en Catalunya ha sido este. Hemos apostado siempre, y ellos lo saben. El president sabe que este Gobierno ha cobrado un coste político de críticas. Conviene que no se olvide", ha reiterado Robles antes de volver a mencionar las "vías políticas y de diálogo" que defienden desde Moncloa.