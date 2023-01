Pablo Fernández: "El PP estaba cómodo con el protocolo antiaborto, la polémica viene por la reacción de la gente"

El Gobierno comunicó el viernes que Castilla y León había "acatado" el requerimiento por el protocolo antiaborto, aunque manifestó que no estaba seguro de que las medidas no se llevaran adelante. ¿Cree que la Junta las aplicará?

Creo que no, por dos razones: en primer lugar, por la presión del Gobierno de España, el requerimiento ha dado sus frutos; y la segunda razón, imprescindible, por la reacción ciudadana que ha suscitado la barbaridad que pretendían llevar adelante el PP y Vox. Esto ha causado una alarma social tremenda, no solamente en Castilla y León, sino en el conjunto de España, llegando incluso a la Unión Europea, y esto ha hecho que el PP, que había acatado y aceptado la propuesta deleznable de Vox, recule y, por eso, al final creo que no se va a aplicar el protocolo.

La posición de Mañueco, y del PP a nivel estatal, ha sido confusa respecto a este asunto. ¿Cree que están de acuerdo con este protocolo?

Estoy convencido de que Mañueco avalaba este protocolo; de hecho, el protocolo se presenta en una rueda de prensa después del Consejo de Gobierno en la que está el portavoz de la Junta de Castilla y León, que en ningún momento contradijo, quitó la razón o desmintió a Juan García Gallardo Frings cuando abiertamente dijo que eran medidas provida, antiaborto. El PP, evidentemente, compartía este protocolo y estaba absolutamente de acuerdo con esta tropelía. Pero la presión ciudadana y los requerimientos del Gobierno de España han hecho que al final Mañueco haya tenido que recular y, por suerte, no vaya a aplicar este protocolo que lesionaba y vulneraba los derechos de las mujeres de Castilla y León.

¿Están en peligro o en cuestionamiento los derechos fundamentales de las mujeres o de colectivos como el LGTBI en Castilla y León?

Sin duda. Lo venimos diciendo desde que la ultraderecha entró en el Gobierno, desde que el PP le abrió la puerta al Ejecutivo autonómico: los derechos de las mujeres están en serio riesgo en Castilla y León, los derechos del colectivo LGTBI están en peligro en Castilla y León; de hecho creo que somos la única, o una de las pocas comunidades en todo el país, que no tienen una ley autonómica LGTBI y esto demuestra cómo la ultraderecha hace políticas para cercenar y eliminar los derechos de estos colectivos. Y a esto le sumamos que tenemos los peores indicadores socioeconómicos de toda España: somos la comunidad que más habitantes pierde, el año pasado 4.005; la que más autónomos pierde de España, el año pasado 2.806; la que menos crece respecto al PIB; donde menos empresas se crean... El Gobierno de Castilla y León lesiona derechos de las mujeres y de otros colectivos y, además, nos condena a la ruina social y económica.

Se ha apuntado a una posible ruptura del Gobierno autonómico y a unas eventuales elecciones anticipadas. ¿Son tan profundas las discrepancias entre el PP y Vox? ¿Estaría Mañueco dispuesto a romper con la misma ultraderecha que metió en el Ejecutivo?

Estoy convencido de que no va a haber elecciones, principalmente porque Mañueco tiene como único interés conservar su sillón, seguir en la poltrona; a Mañueco no le interesan en modo alguno los derechos de las mujeres, le da igual lo que le suceda a la ciudadanía y su objetivo es perpetuarse en el poder. Y sabe que ante un hipotético adelanto electoral tendría muy difícil ser el candidato del PP en Castilla y León, y por eso estoy convencido de que no va a romper en ningún caso el Gobierno. Además, es que Mañueco está ideológicamente muy cómodo gobernando con la ultraderecha de Vox, la ideología de Mañueco es muy similar a la de Vox. Les veo muy cómodos, durante toda la legislatura se está viendo cómo el PP está muy a gusto con Vox en el Gobierno, y esta medida estaba consensuada entre el PP y Vox. La polémica se ha suscitado por la reacción de la gente y porque el Gobierno de España ha intervenido, si no el PP estaba cómodo con esta medida. Auguro que, por desgracia, la ultraderecha seguirá gobernando en Castilla y León con el PP.

Hay una reflexión que deja la polémica del protocolo antiaborto más allá de su recorrido: ¿es este un ejemplo más de lo fácil que es para la ultraderecha meter en el debate público sus marcos y el cuestionamiento de derechos fundamentales?

Totalmente. De hecho, creo que lo que ha pretendido Vox con esta medida es seguir dando la batalla cultural, instalar marcos tendentes a lesionar derechos, en este caso de las mujeres. Esto es gravísimo, lamentable, pero va a continuar en esta legislatura. Creo que el próximo hito en el que seguramente va a haber mucha polémica y controversia va a ser cuando Vox pida llevar a la práctica lo que ha pactado con el PP para derogar el decreto de memoria histórica en Castilla y León. Esto es un ataque directo a los represaliados del franquismo; Vox lo que busca es ganar la agenda, ganar esa batalla cultural e instalar marcos que son lesivos para los derechos de la ciudadanía.