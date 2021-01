Pablo Iglesias se querella contra un coronel retirado por calumnias

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha interpuesto este jueves una querella contra el coronel retirado Diego Camacho por supuestas calumnias e injurias por las manifestaciones vertidas en un artículo titulado Las relaciones peligrosas de Iglesias, en el Correo de España, el 15 de mayo de 2020. Según la querella, a la que ha tenido acceso Público, el coronel de infantería retirado Diego Camacho afirmó, aludiendo a una información del periodista y activista político colombiano Herbin Hoyos, que Pablo Iglesias, junto con Juan Carlos Monedero y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "han cobrado dinero procedente de desfalcos y del narco venezolano desde el año 2005".

Los abogados de Iglesias exponen que el citado Herbin Hoyos ha sido obligado a rectificar informaciones en varias ocasiones, como, por ejemplo, en octubre de 2020, por vincular a varios abogados colombianos con las FARC. O por difundir una imagen falsa para relacionar a los indígenas con la guerrilla colombiana.

Camacho también afirmó en el citado artículo que Iglesias había proporcionado pasaportes falsos a terroristas de Hezbolá y que iba a hacer lo mismo con Delcy Rodríguez [vicepresidenta de Venezuela], según consta en la querella, que también recoge otra afirmación del militar, en la que afirma que Iglesias colaboró "en la huida de Pablo Romero, jefe de Inteligencia con Correa [Rafael Correa, expresidente de Ecuador], reclamado por la Interpol".

Pero no se limitó a escribir esto el coronel Camacho. En los párrafos siguientes, el querellado se refiere a Dina Bousselham, asistente de Pablo Iglesias en su etapa de eurodiputado, como "espía de Marruecos". Y a continuación escribe: "Las vinculaciones con el narcotráfico, el terrorismo y los intereses

marroquíes de un miembro del Consejo de Ministros, afectan gravemente

a la seguridad nacional, e inciden negativamente en la eficacia e imagen

del Ministerio de Defensa y del CNI, instituciones encargadas de protegerla".

Quince días después de la publicación del mencionado artículo, el coronel retirado Camacho, en una entrevista en el programa El club de los viernes, del canal de televisión de Youtube 'La Contra TV', volvió a la carga y refiriéndose a Pablo Iglesias dijo: "Unos comunistas que tienen vinculaciones con el narcotráfico, que tienen vinculaciones con el terrorismo internacional y que tienen vinculaciones con el blanqueo de capitales, claramente no es

democrático, eso es delictivo". El programa de Youtube publicitó la entrevista con Camacho de la siguiente manera, según la querella: "Coronel y exagente CESID confirma las informaciones sobre Pablo Iglesias".

Financiación de Venezuela e Irán

La querella presentada este jueves por el vicepresidente segundo del Gobierno recoge las afirmaciones de Camacho en el citado programa de Youtube: "Claro, y una información que a mí me llega pero no la tengo todavía contrastada, es que parte de ese dinero del narcotráfico está a nombre de determinados políticos en paraísos fiscales, ¿vale? Pero eso no lo tengo contrastado. Lo que sí hay contrastado es la vinculación del sr. Iglesias con el narcotráfico de Venezuela, con la financiación de Venezuela, con la financiación de Irán. Es decir, ahora mismo hay en España un vicepresidente que ha estado a sueldo de dos potencias extranjeras". Según recoge la querella, la entrevista en cuestión ha tenido hasta el momento 213.612 visualizaciones.

Hubo una tercera intervención del coronel Camacho que podría ser susceptible de delitos de injurias y calumnias, según se plantea en la querella. El 13 de julio de 2020, el querellado ofreció una nueva entrevista en el programa de Youtube Aquí la voz de Europa, en el que redunda en el peligro para la seguridad

nacional que supone Pablo Iglesias, tanto por su presencia en el

gobierno como por su supuesta relación con Dina Bousselham. "Está claro que esta mujer se ha convertido en una pieza importante, en una pieza de influencia, de información, de influencia importante, para los intereses de Marruecos. ¿Por qué? Bueno porque está muy vinculada políticamente al sr. Pablo Iglesias en este sentido (...) Y realmente lo que afecta gravemente a la seguridad nacional no es lo que pueda haber de sexual o de sentimental o de romántico en esa relación, o político, sino esas vinculaciones de Dina Bousselham con su país de origen y la información clasificada a la que tiene acceso Pablo Iglesias por el cargo que ostenta en el Consejo de Ministros".

La querella argumenta que las afirmaciones del militar retirado respecto a Pablo Iglesias "constituyen una atribución clara y contundente de hechos concretos constitutivos de delitos de extrema gravedad, que no sólo dañan su honor e imagen personal y política, sino como integrante del Gobierno de España". Aclara además que "no nos encontramos ante una crítica a una actuación política, sino que se le acusa de trabajar para potencias extranjeras, lo cual constituiría un delito de traición".