Pablo Iglesias, a Yolanda Díaz: "Respétanos, te hemos hecho vicepresidenta"

Pablo Iglesias ha lamentado que Yolanda Díaz se reuniera con Mónica García y Mónica Oltra en un acto en València, al que también acudieron Ada Colau y Fátima Hamed, sin la presencia de Ione Belarra ni Irene Montero. Ha señalado que en el acto de la Universidad de Otoño de Podemos "había muchos militantes" que pedían a Díaz respeto, "que gracias a la militancia de Podemos hay un gobierno de coalición".

"Lo que has hecho en el Ministerio de Trabajo es histórico y eso es gracias a que existía un partido que te defendió como ministra, que no fue el tuyo, que fue Podemos", ha manifestado opinando que hay opciones de que ni siquiera se presente a las elecciones. "A lo mejor llega un día que llega y dice que no quiere ser candidata", ha apuntado.

"Uno tiene que asumir que la izquierda tiene que ir unida, pero uno también se tiene que hacer respetar", ha reiterado Iglesias sus palabras del encuentro de Podemos de este fin de semana.

También ha añadido que hay sectores de "la progresía mediática" que tratan de convencer a la líder de Sumar con "cantos de sirena" para que se una a la estrategia de acabar con Podemos en las próximas elecciones autonómicas y municipales y, así, tenga vía libre para armar su proyecto político en las generales.

De hecho ha criticado que de cara a las elecciones autonómicas, el espacio confederal tenga una sensación de soledad, ya que Díaz indicó que no se iba involucrar en esos comicios. "Lo que supone esto para la gente que tiene que sacar esas elecciones adelante, voy acabar yendo yo a mítines, pero no va ir la líder del espacio", ha sentenciado.