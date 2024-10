Page lleva a Sánchez quejas por los privilegios fiscales de Ayuso y críticas a la financiación única de Catalunya

Es de sobra conocido que la relación entre Pedro Sánchez y Emiliano García Page no es la más estrecha. Las críticas del presidente de Castilla-La Mancha a ciertos asuntos, especialmente relacionados con Catalunya, han sido frecuentes. Su Gobierno ha llevado la amnistía al Tribunal Constitucional (TC), al igual que otras comunidades del PP. Además, Page se ha mostrado como uno de los principales críticos con el pacto entre PSC y ERC y la "financiación singular" para Catalunya.

En este contexto, y además a las puertas del 41 Congreso Federal del PSOE, se produce un encuentro entre ambos este viernes en Moncloa. El presidente castellanomanchego se reúne con Sánchez a las 16 horas dentro de la ronda que el líder del Ejecutivo mantiene desde hace un par de semanas con todos los presidentes autonómicos.

Por la mañana se reunirá con los presidentes del País Valencià, Carlos Mazón, y de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ambos del PP. Precisamente los tres (también Juan Manuel Moreno Bonilla) se encontraron a principios de año en Fitur y los micrófonos captaron una conversación privada que generó fuertes críticas en el PSOE. Page lo enmarcó en una charla coloquial y natural entre varios presidentes que persiguen algunos objetivos similares en materia de financiación autonómica.

Obviamente el modelo de financiación será uno de los puntos a tratar por Page en el encuentro. Lo destacó él mismo a comienzos de esta semana. "Quiero escuchar porque mis propuestas son conocidas. Voy a decir en el despacho del presidente del Gobierno lo mismo que digo en público", destacó el presidente castellanomanchego.

Y en público habló precisamente este jueves Page de forma muy contundente. "Todo lo que signifique romper el régimen común, inventarse un régimen especial, es un privilegio", denunció desde Guadalajara. "Me parece bastante lamentable el espectáculo de cesiones y chantajes a los que se está sometiendo la política española. La ansiedad de los independentistas no tiene límites", añadió.

Pese a todo, el dirigente socialista valora positivamente el encuentro en Moncloa. "Soy un firme partidario del diálogo, casi diría un apóstol, me interesa siempre que hay oportunidad de hablar y de expresarse con claridad", afirmó.

El líder del PSOE castellanomanchego también aprovechó su intervención para cargar contra el pacto de su partido con EH Bildu sobre la 'ley mordaza'. "Si se les quitara la mordaza y podrían de una vez pedir perdón y reconocer el dolor de las víctimas ya sería suficiente. Está muy bien que el pacto sea con una organización que se dedicó a ponerle mordaza al pueblo vasco durante tantos años", señaló.

Además de la cuestión catalana, Page planteará a Sánchez "cuestiones de alcance estratégico" para Castilla-La Mancha, especialmente asuntos relacionados con el agua y apostar por "políticas de desalación". También se abordará el estado de algunas infraestructuras de la región.



La mirada puesta en la Comunidad de Madrid

Más allá de los asuntos internos, en el PSOE de Castilla-La Mancha tienen una propuesta por la que quieren pelear. En principio es algo con lo que el Gobierno de Sánchez está de acuerdo. En el marco del Congreso Federal de los socialistas, la federación castellanomanchega trabaja en una iniciativa para poner sobre la mesa la armonización fiscal. Según estas mismas fuentes, Page lo planteará también este viernes en Moncloa.

Según fuentes del PSOE en la región, el objetivo es hacer frente a los privilegios fiscales de comunidades autónomas como Madrid. Una batalla contra el llamado dumping fiscal de Isabel Díaz Ayuso con el que Castilla-La Mancha se ve particularmente afectada. La cercanía entre territorios hace, según estas mismas fuentes, que haya mucha competencia desleal y se produzcan fugas de empresas hacia Madrid.

La propuesta de Page no es nueva y lleva defendiéndola durante los últimos años. "El Estado autonómico no se ha inventado para que las autonomías nos hagamos trampas fiscales entre unos y otros, a ver quién pesca más contribuyentes. No puede haber un Liechtenstein en medio del país", dijo ya en 2020.

En Ferraz han defendido también de forma concreta este asunto, por lo que puede ser un punto de encuentro entre Page y Sánchez, a falta de ver los detalles de la ponencia marco del Congreso Federal en la que trabaja ya el equipo encargado de ello. "En este país sí hay un cupo, un concierto, y es el que PP tiene con los millonarios de este país. Y el ejemplo más claro es Madrid", defendió a principios de septiembre la portavoz de la dirección socialista, Esther Peña.

Sánchez también puso encima de la mesa este tema en su discurso de inicio del curso político. "De cada 10 euros que el Gobierno de España ha dado la Comunidad de Madrid para mejorar la vida de los madrileños, de la clase media, de la mayoría social, el gobierno autonómico ha usado tres para hacer regalos fiscales a los más ricos", apuntó.