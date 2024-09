El PSOE se conjura para llegar a un acuerdo amplio sobre su modelo de financiación autonómica

Más ruido externo que interno. Es una de las conclusiones principales del Comité Federal del PSOE celebrado este sábado en Ferraz según la mayoría de fuentes consultadas. El pacto con ERC sobre la "financiación singular" en Catalunya está en el foco principal de debate en el partido y había generado cierta inquietud en las federaciones socialistas, incluso en las habitualmente alineadas con Ferraz y Moncloa.

Pero la dirección socialista ha tratado desde el acuerdo de templar los ánimos. Y ha aprovechado el momento para retomar la defensa de avanzar en un Estado federal y que ningún territorio se vea agraviado respecto a Catalunya. Este será sin duda el gran tema a tratar durante el 41 Congreso Federal del PSOE, convocado para finales de noviembre en Sevilla. El objetivo, según se ha visto este sábado, es lograr un consenso lo más amplio posible en los documentos que se aprueben en el cónclave.

El secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó menciones explícitas al pacto con ERC en sus intervenciones. Sí que dejó algunos detalles sobre su hoja de ruta, al igual que ya había hecho el miércoles en el discurso de inicio del curso político.

Defendió la necesidad de "abrir una nueva etapa autonómica", a realizar nuevas transferencias competenciales y a que las comunidades recauden más impuestos. "El debate sobre financiación autonómicas no es entre territorios sino entre modelos", incidió, dedicando buena parte de su discurso a cargar contra el PP y su degradación de los servicios públicos.

En las puertas de Ferraz desfilaron la gran mayoría de secretarios generales autonómicos del PSOE para explicar sus posicionamientos a los medios de comunicación. Como se esperaba y es habitual, los más críticos y duros fueron tanto Emiliano García Page como Javier Lambán. El presidente de Castilla-La Mancha califica el acuerdo de "mucho más egoísta que socialista". "Es inconstitucional, un cambio estructural que atenta contra la Constitución y la España unida", argumentó Lambán al término de la reunión.

Puertas para dentro, todas las fuentes consultadas coinciden en que el tono de ambos no fue tan duro. "La riqueza es nacional no se puede trocear, no hay 17 riquezas", defendió Page durante la reunión.

En el entorno del presidente castellano manchego señalan que las "formas" de defender el acuerdo con ERC no han sido las correctas y que lo lógico hubiera sido plantear un proceso de debate antes del pacto y no después, con el documento firmado. Asumen, en todo caso, que su posición puede ser minoritaria y que no es un problema porque el PSOE es un partido plural y no autoritario. En todo caso señalan que la dirección "tiene que leer entre líneas" lo que muchos dirigentes han pedido este sábado.

A Lambán le contestó directamente Fernando Sabés, de la federación de Huesca y de la corriente crítica con su secretario general. Criticó que en Aragón no se convoque un Comité Regional para hablar de estas cuestiones y también que se entrara en "los marcos de la derecha", algo que perjudica a todo el partido. Otros dirigentes que intervinieron también pidieron escapar de "hacerle el juego a la derecha", como por ejemplo la presidenta de Navarra, María Chivite.

Había expectación también por escuchar los posicionamientos de líderes territoriales más alineados con Sánchez pero que tienen cierta preocupación por las consecuencias del pacto en Catalunya. Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid, es uno de ellos. El dirigente defendió que con el acuerdo "España no se rompe" pero que es necesario "afinar más" en la cuestión de la corresponsabilidad fiscal y la justicia social. Lobato se ha ofrecido a encabezar la ponencia sobre este asunto en el cónclave socialista.

También estaba entre los "señalados" el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. "El debate nunca crea tensiones, al contrario", destacaba al finalizar la reunión. Antes, y defendió lo mismo internamente según las fuentes consultadas, había lamentado que faltara en el PSOE espacios de "reflexión y diálogo" sobre el modelo territorial. Pero, ahora, celebra la convocatoria del Congreso "porque servirá para que todos podamos llegar a un acuerdo".

"La solución final de la financiación tiene que ser una solución para todos, no una solución solo para unos pocos", ha defendido el líder del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, que se ha mostrado abierto a avanzar sobre la federalización. En una línea parecida también se ha expresado Luis Tudanca, secretario general del PSOE de Castilla y León, que pide una "reforma multilateral del sistema de financiación".

El papel de Illa y la lealtad y creatividad que pide Sánchez

El nuevo president de la Generalitat de Catalunya ha sido otro de los protagonistas del día. Sánchez comenzó su discurso en abierto con alabanzas hacia él, que fueron también replicadas por muchos dirigentes.

"La solidaridad no se ha puesto, no se pone ni se pondrá en duda por parte del PSC", afirmó Illa

"Que nadie lo dude, la solidaridad

no se ha puesto, no se pone ni se pondrá en duda por parte del PSC. Lo he dicho en público y en privado, mi proyecto es un autogobierno fuerte -en el que se inscribe el acuerdo de financiación y una implicación en la mejora de España en una Europa de horizonte federal. Catalunya no solo no se va, sino que vuelve", afirmó Illa en su discurso a puerta cerrada, en un nuevo intento de calmar los ánimos en los socialistas.

Sánchez, que cerró el Comité Federal, pidió de nuevo a sus dirigentes "ambición" y "creatividad". También pidió que el PSOE "vaya por delante en lealtad", en un contexto de asedio de la derecha y ultraderecha a la labor del Gobierno progresista, según las fuentes consultadas.

El 41 Congreso Federal ya está en marcha. El comité organizador estará compuesto por Santos Cerdán como coordinador general y María Jesús Montero, como coordinadora adjunta. A ambos se unirá como portavoz Esther Peña y como vocales Juan Francisco Serrano Martínez, Ana María Fuentes Pacheco, Francisco Salazar Rodríguez, Emma López Araujo, Ion Antolín Llorente y Eladio Garzón Serrano. La ponencia general será coordinada por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, la secretaria de Estudios y Programas, Idoia Mendía, y el presidente la Fundación Avanza, Manu Escudero.

No hay cuestionamiento del poder orgánico, en manos de Sánchez, cuyo liderazgo no se pone en duda ni siquiera desde Castilla-La Mancha o Aragón. El objetivo es debatir de política, de ideas. Este Comité Federal ha sido el primer paso. "Es el más interesante en el que he estado últimamente", reconocía un dirigente territorial. "Una balsa", señalaba un integrante de la dirección socialista. El tiempo dirá si el PSOE logra ese "alineamiento territorial" que pretende Sánchez.