Más País trabaja para "consolidar" un proyecto que presentar a las autonómicas en Andalucía

Desde que el 4M las elecciones en Madrid propiciaran un sorpasso –escaso, pero sorpasso al fin y al cabo– en votos de Más Madrid al PSOE, la onda expansiva de tal resultado se ha extendido por todo el país. Unida esta victoria –relativa, eso sí, el PP le sacó 27,7 puntos a Más Madrid– del partido creado por Íñigo Errejón, a la retirada del comandante en jefe Pablo Iglesias de la primera línea de la política de partidos y al mal resultado del PSOE también en las elecciones gallegas, donde fue tercera fuerza, ha provocado que se mire con otros ojos a Más País en lugares donde hasta ahora no había cuajado, como Andalucía.

Piano, piano, paso a paso, Esperanza Gómez, la coordinadora de Más País en Andalucía, trabaja para "consolidar" un proyecto que se presentará a las autonómicas en la Comunidad, según indicó en conversación con Público. Gómez es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, exdiputada en el Parlamento de Andalucía y exsenadora, que participó en la fundación de Podemos y donde estuvo hasta que se embarcó con Errejón en Más País.

En las pasadas generales, Más País se presentó, junto a Equo, en Andalucía en cuatro provincias. Fue la sexta fuerza más votada, por detrás de PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos, con 58.000 votos, lo que no le dio representación en el Congreso, ni tampoco se la daría en unas autonómicas de repetir resultado. En aquel momento armó la candidatura a toda pastilla, sin apenas tiempo para organizarse.

Ahora, después del trabajo silencioso, a la chita callando que viene desarrollando Gómez desde hace meses, acompañado por la ola de empatía que ha generado Mónica García y a la decadencia del PSOE en Andalucía, por primera vez fuera del Gobierno andaluz, hace que las cosas se vean de otra manera y que se acaricie la idea de entrar en el Parlamento de Andalucía.

Proceso de afiliació abierto

¿En qué dirección trabaja Gómez ahora? "En dos líneas, la primera, en nuestra propia extensión, para hacer el proyecto mas sólido en todas las provincias. Tenemos un proceso de afiliación abierto, y queremos multiplicar nuestra presencia en todos los municipios. Cada sitio tiene su ritmo. Hace falta una fuerza transversal que sea alternativa a las tres derechas y que hable de lo cotidiano, de los problemas de la gente. La segunda está enfocada a reuniones con variados colectivos, para preparar el programa. Queremos ideas, porque somos un partido de escucha, que aspira a recoger las demandas ciudadanas, sin grandes eslóganes", afirma Gómez.

¿Una alianza con Teresa Rodríguez en autonómicas está descartada? "Creemos que estamos construyendo un proyecto con marcado perfil propio que aspira a ser alternativa de gobierno y que no se define como un espacio a la izquierda del PSOE", responde Gómez. ¿Y en generales? "En principio, no. Puede que las locales sí sean un espacio más propicio a hablar con otras organizaciones por las propias. Pero entre las autonómicas y las generales no veo mayor distinción".