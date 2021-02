El Parlamento de Andalucía retira los símbolos falangistas y la bandera LGTBi de las dependencias de los no adscritos

Las banderas colgadas en las dependencias del Parlamento de Andalucía que utilizan los diputados no adscritos –nueve expulsados de Adelante Andalucía y una ex de Vox– fueron retiradas este miércoles por la noche de donde colgaban. Las mesas, que se habían juntado para ser utilizadas como sala de reuniones también fueron separadas.

Luz Belinda Rodríguez, la ex de Vox, colocó este jueves por la mañana en lugar de la bandera una enara de Falange Española y de las JONS, que fue también retirada tras la intervención del letrado del Parlamento, quien lleva días tratando de resolver este asunto de manera discreta, según fuentes parlamentarias.

Las banderas LGTBi, del orgullo trans y la gitana que habían colgado los exdiputados de Adelante Andalucía también fueron retiradas. Los parlamentarios aseguran que, en cuanto puedan, van a volver a poner las suyas. En este momento, según aseguran, las banderas las tiene el Parlamento, por lo que, de momento, no pueden volver a ponerlas.

"Nos han quitado las banderas andaluza, LGTBI, trans y del pueblo gitano que teníamos en el despacho y han separado nuestras mesas para que no podamos sentarnos en reunión. No he visto una cosa más absurda en los días de mi vida. Solo falta que nos castiguen de cara a la pared", opinó la diputada Teresa Rodríguez en su cuenta de Twitter. "Eso sí. Los símbolos de los asesinos de Blas Infante y de Lorca, de los que exiliaron a Machado, violaron a las 5 rosas de Fuentes de Andalucía y asesinaron a las 17 rosas de Guillena. Eso sigue allí", agregó. Cuando los exdiputados de Adelante llegaron, esa era en efecto la situación. "La mesa del Parlamento donde estan pp, Cs, PSOE e IU son los responsables de que esta situación", remachó.

La diputada falangista que entró en la Cámara con los votos de Vox opinó en su Twitter: "Los servicios del Parlamento nos advirtieron de que retirarían la bandera de España y cualquier otro símbolo. Esta mañana estaban retirados. Nosotros hemos colocado un panel identificador que permanecerá en el despacho siempre que estemos nosotros en él. El Alcázar no se rinde".

La expulsión de los nueve parlamentarios de Adelante Andalucía ha causado una anomalía inédita en el funcionamiento del Parlamento. Casi el 10% de los diputados no pertenecen a ningún grupo. Para evitar escenas surrealistas, de representantes democráticos trabajando en los pasillos y patios, el Parlamento habilitó unas zonas para su uso.

La diputada falangista tiene ganas de guerra, y los ex del grupo parlamentario de Adelante aseguran también que las enseñas ondearán de nuevo, así que el asunto podría continuar en una suerte de pacífica guerra de guerrillas, con el letrado ejerciendo como una especie de casco azul. La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Ciudadanos), ha avisado ya a estos parlamentarios de que perderán el espacio si prosiguen con el asunto de los símbolos.

La Cámara, como ya expresó el letrado mayor, Ángel Marrero, "siguiendo expresas instrucciones de la Mesa del Parlamento de Andalucía" en una comunicación enviada a los parlamentarios sin grupo, considera que los espacios que utilizan "no resultan asimilables" a los de los grupos parlamentarios: "En modo alguno se trata de espacios reservados o de exclusiva utilización por los diputados no adscritos" y "tienen el carácter de espacios comunes". Con ese argumento en la mano, que, de un modo implícito, iguala todas las enseñas, representen lo que representen, los servicios de la Cámara han descolgado las banderas.

Este miércoles y este jueves pasados hubo Pleno en el Parlamento de Andalucía. La Cámara ordenó, al principio –estuvo solo durante la mañana del miércoles– que una persona de seguridad controlase que solo pudieran entrar en esos espacios los diputados no adscritos. "Se llama limitar nuestra capacidad de representación. Reuniones con colectivos, con ciudadan@s, con prensa…", opinó Teresa Rodríguez.

Distiguir entre banderas

Los partidos se han ido posicionando sobre el asunto. Antes de la retirada, Sergio Romero, el portavoz de Ciudadanos, del mismo partido de la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, quiso el miércoles "diferenciar claramente entre los símbolos de connotaciones antidemocráticas de los símbolos con connotaciones de consecución de derechos y libertades".

"En el Parlamento no caben todas las banderas y símbolos. Hay que diferenciar y yo lo hago entre una bandera de Falange, una bandera Lgtbi o del Secretariado Gitano", agregó Romero. Eso sí, el portavoz llamó también a "respetar el Parlamento, las zonas comunes".

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, manifestó en un acto de conmemoración del 28F, Día de Andalucía, también antes de la retirada de las banderas que había sentido "indignación y rabia" al ver "cómo los símbolos y la bandera de los que asesinaron a Blas Infante, de la Falange franquista, han entrado por el Parlamento, la casa donde reside la soberanía de los andaluces".

"Se puede ser tolerante y respetuoso, pero no vamos a tolerar que los símbolos falangistas, de quienes fusilaron a miles de andaluces, campen con desahogo por las instituciones de nuestra comunidad". Díaz agregó que, a su juicio, la "injusta equidistancia, que llaman algunos moderación, que ha mantenido el presidente de la Junta", Juanma Moreno, "con la ultraderecha ha permitido que con total desahogo" sus representantes "camparan" por el Parlamento "considerando que son impunes".

La diputada de Adelante Andalucía Ana Naranjo (IU) también criticó antes de la retirada que desde la Mesa del Parlamento se haya puesto "al mismo nivel" simbología diferente. "Lo que se manifestó" a través de dicho escrito por parte de la Mesa fue "una regulación en torno a la utilización de los espacios públicos" del Parlamento "y de la simbología que en ellos existe o que se puede reflejar", según recoge Europa Press.

Naranjo añadió: "No podemos comparar banderas como la Lgtbi u otras que se insertan con la reclamación de derechos y libertades dentro de un marco constitucional" con "la bandera que representa a aquellos que fusilaron al padre de la patria andaluza", Blas Infante. "Si las equiparamos, estamos lanzando un mensaje engañoso a la ciudadanía", y "el comunicado de la Mesa ponía en el mismo nivel una simbología y la otra, y no podemos frivolizar con eso, y más con la que está cayendo por parte de la extrema derecha", añadió la diputada.

Naranjo criticó que la presencia de esa bandera se había "permitido con la complicidad hasta ahora del Parlamento de Andalucía, para vergüenza de muchos diputados": "Hemos tenido que presenciar que el yugo y las flechas" estén presentes "en pleno Parlamento de Andalucía". "Me quedo sin palabras ante los episodios que nos está tocando ver aquí", remachó la diputada de IU.