Perú: terrorismo mediático contra la revuelta popular

Veamos brevemente qué está diciendo el poder mediático peruano sobre el levantamiento popular y la represión sangrienta que están sucediendo en Perú.

Pues hoy os traigo en primer lugar las portadas de la última semana del diario Perú 21, un tabloide de línea derechista perteneciente al Grupo El Comercio, que es el principal grupo mediático de Perú.

Perú 21, portada del jueves pasado, 19 de enero: "Protesta sí, violencia no." "Continúa el caos y el vandalismo." "Ayer, con el pretexto de la protesta, quemaron la comisaría y el juzgado de Macusani, en Puno. Hubo una persona fallecida."

Perú 21, viernes 20 de enero: "Es violencia política, no es protesta social." "De manera sincronizada el vandalismo quiso tomar los aeropuertos de Arequipa, Juliaca y Cusco." "En Lima, atacaron a policías y periodistas mientras destruían las calles del centro histórico."

Perú 21, sábado 21 de enero: "Van 580 policías heridos." "Vándalos incendian la comisaría de Zepita en Puno y provocan a las fuerzas del orden a pedradas y palazos en Lima". "Minera Antapaccay suspende operaciones a causa de un nuevo asalto brutal a sus instalaciones. Iban provocando."

Perú 21, domingo 22 de enero: "El fuego es su estrategia." "Subversivos tienen la mira puesta en aeropuertos, comisarías, sedes judiciales y empresas mineras." "En lo que va de enero han incendiado, de manera sincronizada, 17 edificios públicos y privados."

Perú 21, portada del lunes 23 de enero. "El fuego es su divisa." "Grupo de subversivos intentó incendiar la comisaría de la Joya en Arequipa." "Durante los ataques los delincuentes tomaron a un policía como rehén." Y en la esquina superior derecha: "Aliada de Castillo difunde mentiras en Europa."

Quédense con esto último. Perú 21, portada del martes 24 de enero: "Es urgente reformar la ley antiterrorismo." "Brutales ataques contra comisarías, juzgados, aeropuertos y empresas privadas no pueden ser sancionados como acciones terroristas porque no existe el marco legal para hacerlo." Y una encuesta: "Mayoría piensa que radicales e ilegales están detrás de la violencia".

Y última portada de Perú 21, de este miércoles, 25 de enero: "Gobierno pide tregua". "Para recuperar el camino del diálogo, el ejecutivo convoca a los manifestantes a suspender la protesta." "Es urgente volver al orden: Congresistas dispuestos a debatir para actualizar la ley antiterrorismo."

En fin, tremendas las portadas de Perú 21, y a veces indistinguibles una de otra: "el fuego es su estrategia" y al día siguiente "el fuego es su divisa". Antes viéndolas para preparar el programa pensaba que hasta se podría hacer una especie de generador aleatorio de titulares de portada de Perú 21, de estos que eliges una palabra de cada columna y te sale el titular.

En plan: columna del sujeto: a elegir entre "grupos subversivos", "manifestantes violentos", "turbas de indígenas", "terroristas" o "senderistas". Columna de verbo: "incendian", "asaltan", "saquean", "violan", "hacen saltar por los aires". Columna de complemento directo: "las calles", "la comisaría", "las empresas mineras", "el justo orden peruano".

Así que ya habéis visto, amigos de Perú 21: a partir de ahora podéis usar este sencillo y barato sistema, si es que no lo estabais usando ya, y despedir al portadista, así os ahorráis un sueldo y total, el resultado va a ser el mismo. En fin.

Por eso la gente sale a morir a la calle enfrentándose a las balas con lo que tengan a mano, es solo por capricho, porque en realidad podrían conseguir lo mismo poniendo un tuit por la mañana y otro por la tarde. En fin. Creo que queda clara cuál es la línea de la derecha mediática peruana (que, cómo no, controla el principal grupo mediático del país): atacar y criminalizar sin escrúpulos el levantamiento popular.

Eso mismo comentó alguien en Twitter, Guillermo Valdizán, a raíz de ese vídeo: "No creen que el pueblo pueda tener banderas políticas, solamente pliegos reivindicativos. Así es como ciertos políticos y académicos demuestran su profunda discriminación. En el fondo creen que los pueblos explotados y discriminados jamás podrán gobernar".

Antes os pedí que os quedarais con uno de los titulares de portada de Perú 21, que decía: "aliada de Castillo difunde mentiras en Europa". Pues os voy a leer algo más. Sábado 21 de enero, Madrid. Comunicado de la Embajada del Perú en España.

"A la opinión pública española y peruana ante las falsedades vertidas por la señora Lourdes Huanca. La Embajada del Perú cumple con informar a la opinión pública de que, en los últimos días, la señora Lourdes Huanca viene realizando una campaña de desinformación y tergiversación de la verdad ante medios de comunicación y autoridades de este país, respecto a la situación política en el Perú. Exhortamos a los medios de comunicación, autoridades y opinión pública a no caer en una narrativa falsa que busca distorsionar los lamentables hechos que efectivamente vienen ocurriendo en el Perú. El gobierno de la Presidenta Dina Boluarte busca el diálogo entre los diferentes actores políticos y sociales del país, así como la reconciliación entre los peruanos y el retorno a la convivencia pacífica, y no cejará en dichos esfuerzos en cumplimiento del mandato constitucional que tiene".

Ya os dije que están muy preocupados por que no se difunda lo que está pasando de verdad en Perú. Y la verdad en buena medida lo logran y consiguen que, o bien los medios de comunicación fuera de Perú casi no hablen del tema, o bien que el relato que se difunda sea la versión oficial del régimen. Por eso a mí me parece, dicho sea de paso, que programas como este que estamos haciendo hoy son importantes.

El caso es que un grupo de ciudadanos y ciudadanas peruanas residentes aquí en España, entre las que se cuenta nuestra compañera Laura Arroyo o la escritora Gabriela Wiener, han publicado un comunicado en respuesta a esa nota de la embajada de Perú que señalaba a Lourdes Huanca: "A los peruanos y peruanas residentes en España y a los españoles y españolas demócratas y defensores de los derechos humanos les comunicamos: El sábado 21 de enero, la Embajada del Perú en España emitió un comunicado plagado de tergiversaciones que los abajo firmantes, pertenecientes a la comunidad peruana en este país desde hace ya varios años, nos vemos obligados a aclarar."

El comunicado empieza mencionando alevosamente la visita de Lourdes Huanca a este país con el objetivo de criminalizar y difamar a la líder campesina e indígena de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, para impedir que siga denunciando en el extranjero la masacre que está siendo cometida por el gobierno de Dina Boluarte contra el Perú movilizado, mayoritariamente indígena, que ya alcanza la cifra de 65 muertos en menos de dos meses de gobierno, entre ellos siete menores de edad y personal médico.

"Como peruanos y peruanas demócratas rechazamos la intimidación que busca ejercer la Embajada del Perú en España, en especial contra la compañera Lourdes Huanca, quien en recientes entrevistas ha denunciado la constante hostilidad de los medios afines al régimen y las amenazas contra su vida y la de su familia", afirma el comunicado.