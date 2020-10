El anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno llevó al Consejo de Ministros el martes cuenta con el visto bueno de Ciudadanos. Los naranjas consideran que el Ejecutivo de coalición ha dejado de lado algunas cuestiones que facilitan que se sienten a negociar, como el hecho de que no se haya producido una subida del IVA en la educación concertada, ni en la Sanidad privada, que las subidas se impuestos se limitan a las rentas más altas (300.000€), y que se haya incluido un Plan de Lucha contra el Fraude.



Desde la dirección del partido valoran la discreción con la que ha tenido lugar las conversaciones con Moncloa, aunque aseguran que no han participado en la elaboración de los PGE. "Hoy veremos qué otras cosas no nos gustan y que queremos cambiar o enmendar", detallan. Sin embargo, insisten en que si las líneas 'naranjas' anteriormente mencionadas se hubieran incluido, "sería imposible" que estuvieran en la mesa para negociarlos.

Los de Arrimadas todavía no han decidido el sentido del voto, pero ya anticipan que ayudarán a que las Cuentas se tramiten en el Congreso para luego poder enmendarlas aportando otras medidas con su sello. "No estamos en el paso del 'sí' pero nos podemos sentar. Hay muchas partidas pequeñas que ver", detallan.

Pablo Iglesias: "Si Arrimadas se hace izquierdas, bienvenida, yo lo celebraré"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, reticente a que Cs participe en la negociación de los Presupuestos, aseguró anoche en una entrevista en Cadena Ser que "si Arrimadas se hace de izquierdas, bienvenida, yo lo celebraré y será una buena noticia, pero llevo ya un tiempo en política y no soy ingenuo". "No hay que excluir a nadie pero hay que ser realistas", expresó el líder de Unidas Podemos, convencido de que la subida impositiva a las rentas altas no convence a los naranjas.

Sin embargo, en Ciudadanos no ven con malos ojos dicha subida y contradicen al líder del PP, Pablo Casado, después de que este dijera que los Presupuestos afectarán especialmente "a las clases medias". "Ojalá ganar 300.000 euros y ser clase media", ironiza un dirigente del núcleo duro de Arrimadas. Aun así, son conscientes de que el Ejecutivo también buscará aprobar las Cuentas -las más importantes de la legislatura- con el bloque de la moción de censura.

"Nosotros sólo dijimos que tenían que estar estas líneas y el Gobierno ha hecho su parte, ellos van a ir buscar todos los 'síes' posibles", admiten. Los dirigentes de Cs se muestran convencidos de que negociarán "hasta el último momento" para tratar de dar utilidad a sus 10 diputados en el Congreso.