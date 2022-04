Podemos pide una subida de impuestos a las grandes fortunas en el marco del pacto de rentas

Podemos ha dado un paso más en su posición respecto al pacto de rentas que negocian los agentes sociales, sindicatos y patronales, para desarrollar medidas frente al impacto económico de la guerra de Ucrania. La formación morada insiste en que este acuerdo no puede servir para devaluar o contener los salarios en un momento de inflación histórica, sino que además propone que este pacto sirva para subir los impuestos a las grandes fortunas.

Isa Serra, portavoz de Podemos, ha pedido este lunes un "pacto de rentas del capital" porque, a su juicio, "es fundamental que las rentas del capital aporten lo que tienen que aportar para afrontar las consecuencias de la guerra".

"El Gobierno de coalición fue capaz en la crisis de la pandemia de dar una repuesta para proteger los derechos del conjunto de la ciudadanía. Es fundamental insistir en que para que esté el Estado de forma solidaria tiene que haber un aporte de las rentas del capital y de las grandes fortunas", ha añadido la portavoz.

Serra ha aclarado que la inclusión de una subida de impuestos a las grandes rentas no implica que su organización renuncie a la reforma fiscal planteada: "No renunciamos a que en este país tiene que haber una reforma fiscal en condiciones; lo importante de esa reforma es centrar la cuestión de que las rentas del capital son las que tienen que aportar al Estado y a los servicios públicos", ha dicho.

En este sentido, ha insistido en que, más allá de la subida de impuestos a las grandes fortunas, el pacto de rentas no puede saldarse, por ejemplo, con una paralización de la senda de subida del salario mínimo interprofesional acordada por el PSOE y Unidas Podemos en el seno del Gobierno de coalición.

Pablo Fernández, portavoz de la formación morada, se ha referido a la elección de Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP: "Feijóo es a la moderación lo que Putin al pacifismo, ha bendecido el acuerdo entre el PP y Vox en Castilla y León. El PP carece de proyecto de país y el único interés que tiene es defender a los privilegiados; el único mantra de Feijóo estos días es que hay que bajar todos los impuestos, la misma receta de siempre".

El portavoz ha asegurado que la primera petición del nuevo presidente del PP al Gobierno es la expulsión de Unidas Podemos del Ejecutivo: "El primer objetivo del PP es sacar a UP del Gobierno para eliminar de la ecuación las políticas sociales".

Sin embargo, Fernández ha avanzado que en la formación morada no están preocupados con la designación de Feijóo y el posible viraje del PSOE a la derecha: "Esperamos y confiamos en que nuestro socio de gobierno sea leal al Gobierno de coalición y al espíritu del Gobierno de coalición. Confiamos en que el PSOE siga mirando a la izquierda y no mire a la derecha. No tenemos mayores preocupaciones", ha zanjado.