Feijóo arranca su oposición a Sánchez con el objetivo de romper el Gobierno de coalición

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se reunirán el próximo jueves 7 de abril en el que será su primer encuentro como presidente del Gobierno y líder de la oposición. El presidente de la Xunta de Galicia irá a la cita con propuestas en muchas materias pero con el objetivo claro de forzar a Sánchez a romper con Unidas Podemos dentro del Gobierno y llegar un "pacto de gobernabilidad" con el PP.

Feijóo quiere darle la vuelta al relato de Sánchez y colocarle a él en el "no" y por eso le lanza el siguiente órdago: "Para rectificar lo que se hace mal, garantizamos nuestro apoyo al Gobierno (...) Para agilizar las medidas que los españoles necesitan, garantizamos nuestro apoyo al Gobierno(...). Para bajar impuestos a la energía, garantizamos nuestro apoyo al Gobierno. Para proteger nuestros servicios públicos con una economía que crezca de forma sana, garantizamos nuestro apoyo al Gobierno. Para no depender de nada ni de nadie de los que quieren fracturar y dividir nuestro país, garantizamos nuestro apoyo al Gobierno. Para respetar que la política exterior no es cosa de un hombre, sino de todos los españoles, garantizamos nuestro apoyo al Gobierno."



Feijóo no solo condiciona su apoyo al Ejecutivo a la aceptación de todos sus postulados, sino que además pide a Sánchez que rompa el Gobierno. "Para cesar a los ministros que hacen oposición al Gobierno, garantizamos nuestro apoyo", dijo en relación a los ministros y ministras de Unidas Podemos. "Para eso tiene todo nuestro apoyo", subrayó Alberto Núñez Feijóo como si de un gran acto de generosidad se tratase.

Sánchez y Feijóo despacharán este jueves y en el aire está, además de las medidas para apaciguar la crisis económica provocada por la invasión de Ucrania, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es el gran asunto pendiente entre los dos principales partidos en España. PP y PSOE han sido incapaces de entenderse en los últimos cuatros años para cumplir con el mandato constitucional de renovar el CGPJ, caducado desde 2018. Una de las exigencias del expresidente del PP, Pablo Casado, para sentarse a renovar el órgano de gobierno con los jueces con el PSOE era, precisamente, dejar fuera a Unidas Podemos.



En un primer momento, aún como precandidato a la presidencia del partido, Núñez Feijóo enmendó la estrategia de Casado y se mostró abierto a renovar el CGPJ. "Si Sánchez es capaz de pactar en su Gobierno y de ofrecer estos pactos a la oposición, pues evidentemente el PP estará sentado y será el último en levantarse para intentar pactar", aseguró en una entrevista el pasado 3 de marzo, hace exactamente un mes.

Solo treinta días después, y ya como presidente del PP y líder de la oposición, Núñez Feijóo se olvida de incluir la renovación del órgano de gobierno de los jueces en el catálogo de grandes pactos que le ofrece a Sánchez.

Gamarra seguirá como portavoz de momento

No habrá muchas ocasiones de ver a Núñez Feijóo interpelar cara a cara a Pedro Sánchez. Sin ser diputado, Feijóo no podrá intervenir en las sesiones plenarias en el Congreso y por ahora no ha desvelado si finalmente pedirá ser designado senador autonómico para, al menos, poder dirigirse al presidente del Gobierno desde el Senado. La exposición en la Cámara Alta es menor pero es la única fórmula que le permite una interpelación directa a Sánchez.

En el Congreso estará su secretaria general, Cuca Gamarra. Feijóo ha nombrado número dos de Génova a la portavoz del partido en el Parlamento y, según fuentes populares de absoluta solvencia, el partido "no tiene prisa" por nombrar a un nuevo portavoz en el Congreso. Aunque lo más probable es que Gamarra siga liderando al grupo parlamentario sin ejercer la portavocía, Feijóo todavía no ha dado un nombre. Tampoco para el Senado, donde la supervivencia de Javier Maroto como portavoz también está en el aire.