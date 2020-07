El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves el primer Plan de choque para aumentar la producción científica en nuestro país, junto con la presencia de destacados científicos en el Palacio de la Moncloa, tras los históricos recortes en investigación aprobados por los gobiernos del Partido Popular.

El plan se articula en tres ejes principales: el fortalecimiento del sistema de investigación biosanitaria y de salud pública a través de una mayor movilización de recursos para el Instituto de Salud Carlos III; la transformación del sistema de ciencia y atracción y retención del talento; y el impulso a la Investigación, el Desarrollo y la innovación (I+D+i) empresarial, con el objetivo de reforzar las bases del tejido productivo innovador como uno de los pilares de la reconstrucción económica y social del país.

Por ello el objetivo principal es crear vacunas o fabricarlas: "Queremos impulsar las bases principales para que sea uno de los pilares con medidas concretas de carácter transversal en sectores estratégicos", ha asegurado Sánchez.

El Gobierno ha dotado con 1.056 millones de euros el "plan de choque" para reforzar la ciencia y la innovación en España, y ha fijado en diecisiete medidas "de impacto" sus compromisos de inversión para los años 2020 y 2021. "Este plan de choque tiene medidas solo a corto plazo, queremos apostar por la renovación, actuar sobre lo urgente no sobre lo importante", ha señalado el presidente. Al tratarse de un plan global no es posible compararlo con las ayudas que se han destinado en otros ejercicios aunque supone un importante aumento.



"Europa debe salvar a Europa; todos los países debemos llegar a un acuerdo para una buena recuperación. Esta pandemia nos ha situado en términos proporcionales en importancia al año 1957, cuando se establecieron tratados tan importantes como el tratado fundacional de la UE o la creación de una moneda única, entre otros", dilucidaba Sánchez.

El pilar fundamental

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado hoy que la ciencia y la educación deben ser "los pilares" sobre los que se tiene que sustentar la prosperidad de España y ha subrayado el papel que la ciencia ha desempeñado durante la crisis causada por el coronavirus y en uno de los momentos "más críticos de la Humanidad".

"Sin ciencia no hay futuro; y en España hay ciencia y talento de sobra para estar a la vanguardia", ha asegurado el jefe del Ejecutivo, recordando las importancia de los expertos al frente de la pandemia como punto de referencia en el que se sustentaban todas las medidas aprobadas por el mando único que colideraban Pedro Sánchez y Salvador Illa: "Los científicos han tenido un protagonismo inusitado que estoy seguro de que se va a mantener posteriormente cuando termine toda la pandemia".

Como ya ha señalado en anteriores ocasiones el ministro de ciencia y tecnología, Pedro Duque, los investigadores españoles se encuentran detrás de una vacuna para exterminar el virus. Este jueves, el presidente del Gobierno ha señalado que "tenemos actualmente 12 proyectos de vacunas aquí en España, pero la ciencia es una inversión de medio-largo plazo".

Una inversión sustancial de la que el líder del Ejecutivo ha dado fe en una rueda de prensa en la que no han faltado los llamamientos a la oposición para que cooperen en la necesariedad de aprobar unos presupuestos generales del Estado que "traduzcan en inversión todos estos proyectos políticos". "Cuando formamos el gobierno teníamos una deuda con España y con la ciencia de constituir un ministerio de ciencia y tecnología. Europa tiene también clara la prioridad del conocimiento y de la ciencia, no habrá un lugar para Europa si no somos capaces de coordinar todos juntos estas inversiones y proyectos", ha añadido.

La inversión pública

Por el momento, el Gobierno ha destinado 124 millones de euros a 127 proyectos. Sánchez ha reconocido la gran labor realizada por las empresas, agradeciendo la buena relación público-privada que ha tenido lugar durante la peor etapa de la crisis sanitaria. "España tienen sobrado talento para crear nuevas industrias y atraer nuevas inversiones, y ahí será donde estará el futuro de nuestro país", ha explicado, añadiendo que el Gobierno está ultimando una ley específica para los startups y para un proyecto de tecnología artificial.

En España, la inversión pública en Investigación y Desarrollo ( la famosa "I más D") está estancada, desde hace años, en el 1,2% del Producto Interior Bruto (PIB) y esto es un poco más de la mitad de la media de la Unión Europea (el 2% del PIB) y tres veces menos que países como Japón, Estados Unidos o Alemania. Por ello el Gobierno quiere frenar esta caída con el nuevo Plan de choque, que supone un balón de oxígeno a uno de los sectores más castigados por el reparto presupuestario español.