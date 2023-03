Un policía "en la reserva" presenta libros junto al falangista Ynestrillas

El policía nacional Jesús Longueira tiene una hipótesis: ETA está activa. También guarda otra idea: ETA se encuentra en el Gobierno. Pero eso no es todo. ETA está, también, en las charlas que ofrece allá donde puede junto a Martín Ynestrillas, uno de los ultraderechistas más conocidos del país.

Cada vez que un micrófono se abre o una cámara se enciende, el coruñés Longueira reivindica a viva voz su historia como policía en el País Vasco, donde llegó como "voluntario" a principios de los ochenta. En base a esa experiencia –asegura– ha escrito ETA. Ni olvido ni perdón, un libro publicado por la editorial franquista SND y prologado por el falangista Ynestrillas.

Longueira –según ha destacado su amigo ultraderechista en un espacio de entrevistas en YouTube afín a La Falange– se encuentra a día de hoy en "reserva activa" y es "movilizable". "Aún está en disponibilidad, lo cual da un valor adicional a su libro. Es muy frecuente que se escriban estas cosas cuando ya no te puede caer ningún paquete encima", resumió Ynestrillas en una conversación con el presentador de La hora del café, el falangista Jesús Muñoz.

Según consta en la Ley de Personal de la Policía Nacional, los miembros de este cuerpo que oscilen entre los 58 y los 64 años de edad –depende del escalafón– tienen derecho a la "segunda actividad", similar a la "reserva activa" que existe en el Ejército y en la Guardia Civil.

De acuerdo a la citada normativa, los agentes de la Policía Nacional que se encuentren en esa situación "quedarán a disposición del ministro del Interior para el cumplimiento de funciones policiales hasta alcanzar la edad de jubilación, cuando razones excepcionales de seguridad ciudadana lo requieran en los términos que reglamentariamente se determinen".

La ley indica además que "los policías nacionales en situación de segunda actividad podrán desempeñar actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales de carácter privado sin necesidad de solicitar el reconocimiento de compatibilidad".

"Es un hombre joven que todavía está en situación de disponibilidad", afirmó Ynestrillas en La Hora del Café. Allí detalló además que el libro fue encargado a Longueira por parte de Álvaro Romero, gerente de la editorial SND.

Sin sitio para la charla

Los tres estuvieron el pasado 23 de febrero en Donostia y Bilbao, donde fueron recibidos entre abucheos y bajo un fuerte dispositivo policial. Inicialmente pretendían ofrecer una charla en el Club Cantábrico de Donostia, pero sus responsables cancelaron el acto por temor a las protestas.

Tras la difusión por parte de Público de una noticia sobre ese acto, el ayuntamiento de Donostia emitió una declaración de rechazo a la visita de los ultraderechistas. Finalmente, el mitin de Longueira, Ynestrillas y Romero se redujo a una ofrenda floral en el centro de la ciudad. De allí fueron a Getxo, donde ofrecieron una breve charla en la puerta de un hotel.

"Quién sabe..."

"La cosa no cambió, simplemente es que ahora no matan", dijo Longueira en una entrevista ofrecida al digital gallego Adiante. Allí reivindicó su pasado como policía en el País Vasco y planteó sus teorías sobre la supuesta existencia de ETA a día de hoy, casi cuatro años después de su desaparición.

"Cumplimos y lo volveremos a hacer cuando haga falta"

"No considero que ETA esté muerta. La banda no ha perdido su capacidad operativa", afirmó el policía. "No sentimos miedo. Cumplimos y lo volveremos a hacer cuando haga falta. Tenemos que pensar que esto igual no está acabado. Quién sabe qué nos depara el futuro", dijo en otro momento de la entrevista, en la que insinuó además que los miembros de ETA están ahora "en el Gobierno".