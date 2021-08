Pontón abre un "periodo de reflexión" para decidir si sigue como líder del BNG

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, abre un "periodo de reflexión" para analizar cuál será su papel en la formación nacionalista tras la XVII asamblea que la organización celebrará el 7 de noviembre.

"Abro este proceso de reflexión con toda la normalidad para analizar en este momento cuál es la aportación que tengo que hacer", ha anunciado, en rueda de prensa tras la primera reunión de la ejecutiva nacional para abordar el inicio de curso político.

Por su parte, ha considerado que este tiempo será "necesario y útil para determinar" su papel, en un contexto en el que se siente "muy apoyada por todo el mundo dentro del BNG". La decisión, ha agregado a preguntas de los periodistas, no tiene que ver con que haya o no otros candidatos, pues está convencida de que el Bloque cuenta con "muchísima gente válida" y "cualquier militante puede optar a esa responsabilidad".

En cualquier caso, Pontón ha argumentado que "no hay que dar nada por sentado, ni en la vida, ni en la política", antes de incidir en que no le gusta "actuar desde la rutina si no desde la reflexión". Así, sin marcarse "ninguna fecha" para ello, sí ha señalado que lo resolverá "antes" del plazo que fija la asamblea para la presentación de candidaturas.

"Se termina un ciclo político del BNG"

Antes de hacer este anuncio, la portavoz nacional del BNG ha explicado que la asamblea del 7 de noviembre va a darse "en unas circunstancias muy diferentes de las dos últimas", en febrero de 2016 y marzo de 2017. "Se termina un ciclo político del BNG", ha relatado, en referencia al periodo de 2016 a hoy, de "la resistencia" a "la consolidación" y finalizando con "el despegue".

Pontón ha remarcado que "hoy" el Bloque es "el más fuerte de su historia", una organización "que crece", con presencia municipal, gobiernos "que son referencia" y una organización "que incrementó su apoyo social y electoral" como "resultado de un trabajo intenso". Actualmente, el BNG es la fuerza hegemónica de la oposición gallega, incluso por delante de la formación socialista.

En esta línea, ha agradecido el "compromiso imprescindible" de militancia y simpatizantes y ha reivindicado una "línea política que consiguió conectar" y situar a los nacionalistas "como alternativa de gobierno".

En este punto en el que ha señalado que "ninguna organización ni nadie a nivel personal puede caer en la autocomplacencia", señalando actuales "retos" como "seguir ensanchando" la base social de la formación e incrementar el peso de sus votantes en las próximas elecciones.

Al respecto, ha apostado por unas "bases sólidas para enfrentar con garantías de éxito" un objetivo "de primera magnitud" como es "prepararse" para gobernar la Xunta "desde la presidencia" y ha incidido en que la reflexión de cara a la XVII asamblea no es solo colectiva, sino también "a nivel individual".

Esa asamblea "tiene que ser el inicio de un nuevo ciclo en el que el BNG sea un actor decisivo" y por eso "no solo es momento de reflexión colectiva", ha recalcado. "A nivel personal es un momento de reflexión sobre cuál tiene que ser mi papel", ha advertido.

"Soy una persona que cree que en la vida no hay que dar nada por hecho, que los logros hay que conquistarlos cada día (...). Hay que pensar las decisiones y actuar con valentía, sopesando los pros y contras y pensando con rigor, seriedad y después trabajar sin ningún desaliento, con todo el ánimo y toda la fuerza", ha expuesto.

En este extremo, ha recordado cómo hace cinco años pasó por un momento que le quitó "muchas horas de sueño" antes de aceptar ser portavoz nacional, una decisión de la que no se arrepintió, ha dicho, "ni un solo día".

En este momento, ha apostado por abrir "esta reflexión". "Quiero tomarme un tiempo de reflexión personal sobre cuál tiene que ser mi papel. Estamos en unas circunstancias en que cambió la situación del BNG. Tiene nuevos retos y tengo que valorar si me siento la persona más adecuada para esta nueva situación", ha ahondado.

Desde la "gran cohesión interna" del Bloque y los "resultados", ha considerado que tiene "la obligación de reflexionar y sopesar muy bien todas las decisiones". "No tomo ninguna decisión a la ligera", ha resuelto.

Su reflexión, ha finalizado, no responde a que "pueda o no haber otros candidatos", ya que al respecto está convencida de que "cualquier militante puede optar a esa responsabilidad"