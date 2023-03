El PP se abre a regular los vientres de alquiler siempre y cuando "no haya ningún tipo de pago"

El Partido Popular entra al debate sobre los vientres de alquiler, da un paso más y se abre a su regulación, aunque establece como línea roja que "cualquier debate ha de partir del requisito de que esto no se puede mercantilizar", aseguran fuentes populares. Es decir, "no puede haber ningún tipo de pago", insisten las mismas fuentes, que enriquezca a la gestante.

La noticia de que Ana Obregón, de 68 años, ha comprado un bebé a través de vientre de alquiler en Estados Unidos ha colocado el debate sobre la gestación subrogada en el epicentro de la actualidad política. Mientras que la ministra de Igualdad, Irene Montero, lo califica de "violencia contra las mujeres", fuentes de la dirección nacional del PP se abren a un debate "sosegado" para regular lo que consideran una "realidad" en muchos países del mundo.

Así, fuentes populares señalan la incoherencia de que en España sean ilegales los vientres de alquiler —la ley 14/2006 establece que "será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero"— y, al mismo tiempo, los consulados españoles en el extranjero puedan dar la nacionalidad a bebés comprados por familias españolas.

La última vez que el PP debatió este asunto fue en el congreso de 2017, con Mariano Rajoy al frente del partido, y en ese momento dieron una patada hacia adelante para sortear las diferencias internas con un texto en el que solo se comprometían a "atender y afrontar con rigor" las necesidades de los niños "apoyando a todas las familias dentro del ordenamiento jurídico vigente".

En ese mismo año el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de la Xunta de Galicia, se pronunció así: "Tenemos que hablar de muchas cosas, por ejemplo, de los vientres de alquiler, o la custodia compartida. Yo he pedido a los compromisarios gallegos que me den su opinión sobre ambas cuestiones. Con un problema de envejecimiento como el que tenemos, que es el mayor problema estructural del país, debatir sobre el vientre de alquiler, no me parece menor. Estamos al borde de planteamientos éticos, pero la ética se va ajustando y los principios éticos del siglo XVIII no son los del XXI". "A una persona que quiere tener un hijo se le debe respetar", dijo entonces Feijóo.