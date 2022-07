El PP se abstiene en la votación del decreto anticrisis del Gobierno

El PP se abstendrá en la votación del segundo decreto anticrisis del Gobierno. "La bajada del IVA de la electricidad", aseguran fuentes populares, "junto con la puesta en marcha de ayudas directas a las rentas más bajas para paliar mínimamente los efectos de la inflación", les llevarán a no votar en contra del paquete de medidas económicas del Ejecutivo, como sí hicieron con el primer decreto que se aprobó en el mes de abril. Aún así, fuentes del partido insisten en que es un plan "insuficiente e incompleto".

Feijóo lleva al PP del no a la abstención y le regala al Gobierno una votación cómoda después de decir que era el Ejecutivo "más populista" de Europa. "El Partido Popular facilitará la aprobación del decreto de medidas económicas del Gobierno", confirmaban fuentes del partido poco antes de que se votase en el Congreso. Lo cierto es que la coalición ya tenía los apoyos amarrados y el voto del PP no era decisivo.

"La rectificación de Pedro Sánchez respecto a la bajada del IVA a la electricidad", explica el PP, y las ayudas directas que incluye el decreto, les han forzado a no votar en contra porque son propuestas que ellos también planteaban en su plan económico. Y a pesar de la abstención, Génova insiste en que el decreto "carece de medidas específicas para las clases medias y persiste en no abaratar el coste de la Administración con el Ejecutivo más caro de la historia, con 22 ministros y más de 800 asesores adscritos al Gobierno de España".

Dudan del impuesto a la banca y las eléctricas

Fuentes populares dejan muy claro que el sentido de su voto no supone un acercamiento al Ejecutivo y que "no apoyamos la doctrina económica general de este Gobierno". "Respecto a las medidas fiscales promovidas por Pedro Sánchez e inspiradas en la doctrina económica de Podemos, nuestra postura ha de ser contraria. No podemos acompañar al PSOE en su intento de marcaje a la vicepresidenta Díaz, y no podemos avalar unas tesis económicas que podrían endosar nuevas subidas de precios a la energía y los hidrocarburos", dicen desde el PP.

Los de Feijóo insisten en que "no existen garantías" de que el impuesto a las grandes entidades financiaras no se acabe traduciendo en una subida de precios a la ciudadanía, algo que el Gobierno ya ha garantizado que prohibirá por ley. "El PSOE no apoya nuestra propuesta de bajadas de impuestos a las clases medias de nuestro país, y el PP no apoyará subidas de impuestos que pueden afectar a los españoles", zanjan fuentes del PP.

Aún así, Feijóo evita posicionarse en contra de el impuesto y pide más información: "Cuando se sustancie cada uno de los puntos a valorar fijaremos posición. Sin más información nuestro voto será contrario a las pretensiones de un Ejecutivo que renuncia a la centralidad política y copia las propuestas que inspiraron la creación del Podemos de Pablo Iglesias", señalan desde la dirección del partido.

Ciudadanos también se abstiene

El Gobierno no solo contará con la abstención del PP, sino también con la de Ciudadanos. Los de Arrimadas también facilitarán que el Ejecutivo apruebe de forma cómoda el segundo decreto anticrisis, a pesar de que la líder del partido acusó a Pedro Sánchez este miércoles, durante su intervención en el debate del estado de la nación, de impulsar medidas "populistas" que aumentan la inflación, que "condenan a la pobreza" a las clases medias y que son propias de un "país bananero".