El PP expulsa al alcalde de Vita (Ávila) por hacer apología de la pederastia y la violación

El alcalde de Vita (Ávila), Antonio Martín Hernández, ha protagonizado unas bochornosas imágenes que, tal y como ha adelantado el Partido Popular provincial, le costarán el cargo. El PP ha informado esta mañana de que el edil abandonará el grupo municipal tras la difusión de un vídeo en el que se le ve cantando una canción con letras que hacen apología de la pederastia y de la cultura de la violación.

El vídeo, que se ha viralizado en redes sociales, muestra al representante público subido a un escenario e interpretando un cántico que incluye frases como "me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a mi camita", o "la eché el primer caliqueño. La eché el segundo caliqueño. En el tercero ya no quedaba leche".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el secretario de organización y portavoz, Pablo Fernández, fueron de los primeros en compartir y denunciar las imágenes en X para, acto seguido, exigir la destitución inmediata de Martín Hernández.

Belarra ha manifestado su indignación ante lo ocurrido y ha instado a Alberto Núñez Feijóo a expulsarle del partido. "Esto es cultura de la violación y no se puede tolerar", ha afirmado la líder de los morados. Fernández, por su parte, ha calificado el acto como una "vergüenza" y un "asco", demandando también su cese. "Es intolerable que representantes públicos tengan este tipo de comportamientos", ha señalado Fernández, subrayando la necesidad de erradicar este tipo de conductas que hacen apología del machismo desde las instituciones.

Me ha dado ganas de vomitar y me ha puesto los pelos de punta. Esto es cultura de la violación y no se puede tolerar. Señor @NunezFeijoo, expúlsele inmediatamente. https://t.co/kX9jnE29vz — Ione Belarra (@ionebelarra) September 1, 2024

Este garrulo es Antonio Martín Hernández, alcalde de Vita (Ávila) por el PP, haciendo apología de la pederastia y la violación.



El PP tiene que cesarlo fulminantemente, es intolerable que representantes públicos tengan este tipo de comportamientos.



Vergüenza. Asco. Infamia.… pic.twitter.com/6gTcKWdRiV — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) September 1, 2024

A la denuncia se ha sumado también el PSOE, que ha criticado el "nauseabundo" vídeo del alcalde popular y ha exigido al PP su expulsión. "La apología de la pederastia no es libertad de expresión. Esperamos que el señor Feijóo dé la orden sin perder un minuto", ha insistido la formación de Pedro Sánchez en un comunicado.

Tras el aluvión de críticas recibidas, el Partido Popular de Ávila ya se ha pronunciado y ha informado este lunes de que el edil, que no es afiliado al PP, abandonará el consistorio por los "hechos inadmisibles" que protagonizó. "Reiteramos nuestro compromiso contra toda actitud vejatoria contra las mujeres y menores", ha expresado la formación en un tuit.

Ante los hechos inadmisibles protagonizados por el alcalde de #Vita, Antonio Martín, que no es afiliado del Partido Popular, abandonará el Grupo Municipal del PP.



Reiteramos nuestro compromiso contra toda actitud vejatoria contra las mujeres y menores. — Partido Popular de Ávila (@PPopularAvila) September 2, 2024

El caso ha llegado incluso al Ministerio de Juventud e Infancia. De hecho, la propia Sira Rego ha anunciado que estudiarán "todas las medidas posibles" contra el alcalde por el "repugnante" vídeo y ha reivindicado "tolerancia cero a la cultura de la violación".