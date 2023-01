"Que la víctima tenga que renunciar al dinero por miedo a que no la crean": la cultura de la violación y el caso de Dani Alves

Por Tremending

En España seguimos teniendo un problema con el machismo y con la cultura de la violación. Un problema muy serio y que se ve agravado por la actitud de la derecha política y mediática, que siguen sin aceptar los avances del feminismo. Un claro ejemplo de ello es el caso de la detención e ingreso en prisión del futbolista Dani Alves tras la denuncia de violación por parte de una joven en los lavabos de una discoteca de Barcelona a finales de año.

El de Dani Alves se une a la lista de casos de futbolistas que por el hecho de ser figuras sociales de relevancia se creen con el derecho de poder agredir sexualmente a una mujer. Ahí están también los casos de Santi Mina o de los jugadores del Arandina. Es más, esa cultura de la violación hace que muchos empaticen primero con los agresores famosos que con las propias víctimas de sus repulsivos actos. Ha sido el caso de Xavi Hernández, que el sábado dijo estar en "shock" por la noticia y que le sabía muy mal por Alves. Un día después ha tenido que rectiticar y pedir disculpas.

Los futbolistas forman parte de un segmento más amplio de hombres famosos que por el hecho de serlo y pese a su capacidad para acceder de una forma normalizada al sexo, se sienten superiores y prefieren la violencia. Gracias a esa notoriedad generan, además, una falsa sensación de que se les conoce, cuando no es así.

Así lo explica la abogada penalista y criminóloga Carla Vall i Duran en un hilo publicado en Twitter. Vall i Duran recuerda el caso de la violación grupal de 'La Manada' para aterrizar en el caso de Alves.

"Durante el proceso de la violación grupal de Pamplona muchos decían que no era posible porque algunos de los agresores eran muy guapos. Ahora hay quien dice que Alves no puede haberlo hecho porque alguien como él tiene acceso a cualquiera. Habrá que esperar al final del proceso de Alves pero, de momento, existen indicios suficientes como para la prisión preventiva. En cualquier caso, lo que hace peligrosos a los agresores es que pudiendo tener acceso normalizado al sexo eligen la violencia. No es sexo es poder", asegura.

Y continúa así: "Aprovecho para rescatar otro efecto: cuando se habla de famosos, gente que ha estado en nuestra casa en la tele, se genera la falsa percepción que los conocemos. Y como los conocemos, nos parece imposible que puedan hacer estas cosas. A los agresores siempre les conoce a alguien. Hace días que no me canso de decir cómo un segmento muy concreto de hombres con poder se han quedado anclados a la idea de impunidad, esperando una reacción social propia de hace 30 años. El silencio ya no existe".

No és sexe és poder. — Carla Vall i Duran (@CarlaVall) January 21, 2023

El silenci ja no existeix. — Carla Vall i Duran (@CarlaVall) January 21, 2023

La cultura de la violación también hace que se culpe a la víctima de una violación por parte de alguien con poder adquisitivo de querer sacar rédito económico de la misma. En el caso de Alves, la víctima ha renunciado a dicha indemnización pese a que la credibilidad de una víctima jamás debería ser puesta en entredicho.

La también abogada Carla Galeote lo explica así: "Cultura de la violación es debatir si Dani Alves "por ser quién es" pueda violar a una mujer. Es que Xavi Hernández salga a decir que no se lo esperaba, que le sabe mal por él. Es que la víctima tenga que renunciar al dinero que le corresponde por miedo a que no se la crea"

Cultura de la vi0laci0n es debatir si Dani Alves "por ser quién es" pueda vi0lar a una mujer. Es que Xavi Hernández salga a decir que no se lo esperaba, que le sabe mal por él. Es que la víctima tenga que renunciar al dinero que le corresponde por miedo a que no se la crea. — Carla♀ (@carlagaleote) January 22, 2023

Galeote es una de las mujeres referentes en materia de igualdad en redes sociales de España y ha sufrido el paso de la notoriedad: han creado páginas porno con sus fotos, le han suplantado la identidad y han amenazado con violarla, entre otras barbaridades. Así explicaba todo el acoso y violencia que sufre en esta entrevista concedida a Público hace escasos días.

La actriz Lidia San José también hace referencia al hecho de que una víctima de violación sea cuestionada y se la menosprecie acusándola de buscar dinero.

Todas esas personas (especialmente hombres) q dicen q la víctima de la presunta violación de Dani Alves sólo busca dinero, son los restos de una sociedad obsoleta y machista.

Hace años eran mayoría, y hoy se esconden tras avatares.

Eso tb es gracias al feminismo — Lidia San José (@Lidia_San_Jose) January 22, 2023

Otro recurso del machismo es acusar a la víctima de buscar la fama, tal y como lo explica la periodista Amparo Babiloni:

Los que dicen que la mujer que ha denunciado a Dani Alves por violación se lo ha inventado "porque busca fama". ¿Cuántas mujeres conocen que se hayan hecho famosas por denunciar una violación? Porque a mí se me ocurren un total de CERO — Amparo Babiloni (@aBabiloni) January 22, 2023

Precisamente es la fama y los recursos que posee Dani Alves los que hacen que muchos apelen a su presunción de inocencia, como denuncia la diputada Martina Velarde:

Si Dani Alvés fuese un extranjero con nulos recursos, no estarían los machirulos defendiéndolo, es más, no se les pasaría por la cabeza la presunción de inocencia, ni cuestionarian a la víctima. Y así amigos, es como el machismo siempre va unido al privilegio. — Martina Velarde (@MartinaVelardeG) January 21, 2023

A todos estos estereotipos también se ha referido Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en una entrevista con Gemma Nierga en La 2:

"Quizá la reacción de Xavi sea paradigmática de la reacción de la sociedad española. Primero de incredibilidad, de apoyo y empatizar con el agresor y luego caer en que hemos avanzado como sociedad". 📽 @VickyRosell sobre el ingreso a prisión de Dani Alves por presunta violación. pic.twitter.com/c4Nr8zs9Xe — Podemos (@PODEMOS) January 23, 2023

Habrá que esperar el devenir del caso para saber si Dani Alves es finalmente condenado o no pero lo que no es permisible es que la denunciante de una violación sufra una culpabilización por parte de una sociedad que sigue perpetuando los mantras machistas.