Xavi rectifica y pide disculpas: "No estuve contundente en el tema Alves, hay que condenar la violencia de género"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha tenido que rectificar su primera valoración del ingreso en prisión de Dani Alves, acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre. En un primer momento, Xavi dijo el sábado encontrarse en "estado de shock" y situando al exfutbolista del Barça como si fuera la víctima.

"Es difícil comentar una situación así. Como todo el mundo, estoy sorprendido, impactado, en estado de shock. Conociendo cómo es Dani es un tema que me ha sorprendido. Me sabe muy mal por él. Es un tema de la justicia y la justicia dictará lo que sea, no podemos entrar en eso", aseguró el técnico azulgrana el sábado.

Unas palabras que le han acarreado duras críticas y que tuvo que matizar este domingo tras el encuentro del Barça contra el Getafe. "En el tema de Alves, se me ha malinterpretado. Pido disculpas, no estuve contundente y es importante que me explique. Es un tema bastante escabroso e importante, pero he obviado a las víctimas, no estuve afortunado. Pido disculpas a la víctima y a todas las víctimas de actos de violencia de género. Hay que condenar todos estos actos, sea Dani o quien sea, de violencia de género y violaciones", dijo.

El técnico culé arrancó la rueda de prensa en el Camp Nou con esta declaración, después de la crítica que recibió. "Me sabe mal que Dani haya hecho este tipo de acto. Me sorprende. Y, sobre todo, mostrar todo mi apoyo a la víctima en este caso. Creo que no estuve afortunado ayer. Ha habido mucha crítica, lo entiendo y pido disculpas", añadió, mientras su excompañero está en prisión provisional como decretó la jueza que lo investiga por presuntamente agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton.