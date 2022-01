Continúa la polémica por el bulo de las macrogranjas impulsado por un portal cercano a la industria cárnica y que ha difundido sobre todo el Partido Popular en el marco de la precampaña de las elecciones de Castilla y León. Sin embargo, este asunto se le puede volver en su contra.

La formación liderada por Pablo Casado, aunque ahora asegura que "no existen las macrogranjas", sistemáticamente se ha mostrado en contra, especialmente a nivel regional y local, de estos centros de explotación.

En 2018, los populares participaron en una manifestación en contra de estas industrias en San Pedro, municipio de Albacete. Expresaron su rechazo a "la proliferación de la ganadería porcina industrial en Castilla-La Mancha" y, además, culparon al Gobierno regional, que en aquel momento era una coalición entre el PSOE de Emiliano García Page y Podemos.

De aquella concentración se hizo eco el Partido Popular de Castilla-La Mancha, publicando un tuit, que ahora ha borrado, denunciando los riesgos que suponen las macrogranjas para la salud pública. Sin embargo, muchos usuarios de Twitter han compartido la captura del comentario.

Para los populares eran "una amenaza medioambiental"

La actitud de los populares durante los últimos años a nivel regional y local ha sido ha sido clara respecto a esta cuestión. En una rueda de prensa, el entonces portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, lamentó "el escándalo en relación con las magrogranjas de Page", a las que calificó como empresas "que no generan empleo, que no asientan población, y que no crean oportunidades ni recursos".

En la misma línea, el PP de Pozuelo (Albacete) criticó al Gobierno municipal, en manos del PSOE, por "no mover un dedo para evitar la amenaza medioambiental que supone para toda la comarca la posible instalación de una macrogranja porcina en su término municipal".

Ahora, los conservadores defienden la posición contraria. El actual presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha manifestado que su grupo votará en contra de la moratoria que prohíbe la instalación de macrogranjas en la región. Ha defendido que esto "impide que haya inversiones ganaderas". Las palabras del representante contradicen las posiciones que defendía cuando era alcalde de Almansa, donde se oponía a la instalación de una macrogranja en el municipio.

Toda esta polémica surgió cuando el ministro de Consumo, Alberto Garzón, defendió en el diario británico The Guardian los planteamientos que ha reivindicado estos últimos años el Partido Popular en relación al impacto que las macrogranjas tienen para el medioambiente y para la población de los territorios en los que se instalan. El representante del Gobierno afirmó que esta industria genera carne de peor calidad y contamina suelo, a diferencia del modelo de ganadería extensiva, que calificó como "sostenible ambientalmente" y "con mucho peso" en zonas de España, como Asturias, Castilla y León, Andalucía o Extremadura.