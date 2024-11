El PP va al choque a cuenta de la DANA en las Cortes y se encuentra con un PSOE que evita confrontar

Dos semanas después de la tragedia de la DANA se ha celebrado la primera sesión de control parlamentaria el Gobierno. Ha sido este martes en el Senado. Había cierta expectación por ello. Encima de la mesa, varias preguntas del PP sobre la gestión de la crisis y el papel del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los socialistas han decidido de forma consciente no entrar en la confrontación con los populares. Pese a las "provocaciones" y acusaciones que vierten día tras días desde el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo. "No vamos a entrar en su estrategia", señalaban fuentes de Moncloa a este medio antes de comenzar la sesión plenaria.

La consigna interna en el Gobierno es no entrar al trapo de los populares, según confirman varias fuentes socialistas. Lo demostró el propio Sánchez el martes en su comparecencia desde La Moncloa. Eso no quita que, como contó este medio el pasado fin de semana, sí se defienda el papel realizado por el Ejecutivo y se deslicen ya alguna crítica a Carlos Mazón. Especialmente a través de Diana Morant, líder del PSPV y no de forma directa.

El PSOE, como partido, también se ha mostrado muy cauto hasta la fecha. Prácticamente en silencio. Solo se ha roto por las críticas al PP por no condenar las manifestaciones ultras y fascistas alrededor de Ferraz. Algunas voces socialistas contraponen esa "actitud correcta" pese a las gruesas palabras que, por ejemplo, ha usado este martes Feijóo contra el Gobierno.

La sesión de control en el Senado tuvo un denominador común. Todos los ministros socialistas (también algunos de otros grupos) que participaron comenzaron su intervención de la misma manera: mostrando su solidaridad con las víctimas de la DANA en País Valencià, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Desde los primeros minutos se vio de manera clara la actitud que iban a mantener los ministros del PSOE. Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, defendió que España es un Estado autonómico con "un sistema de Protección Civil consensuado y fuerte". "En ese marco, el Gobierno ha hecho lo que tiene que hacer, ponerse al lado de la Generalitat valenciana y facilitar toda la ayuda necesaria. Lo seguiremos haciendo y no nos iremos de allí hasta que haya una verdadera recuperación".

El senador de Compromís Enric Morera centró el foco en Mazón. Y realizó una intervención muy dura. "Debería estar ante una autoridad judicial y requerirle el móvil para que no destruya pruebas", le dijo a Marlaska. "Se ha producido un homicidio imprudente, con resultado de muertes evitables", añadió. El parlamentario valenciano confirmó que interpondrían una querella contra el president de la Generalitat. Al mismo tiempo, desde Compromís lamentaron que el Gobierno de Sánchez no tomara el mando de la situación por la "incompetencia" del PP.

Especialmente significativa ha sido la intervención de Pilar Alegría, portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deportes. "Donde hay que estar es en lo importante, dando certidumbres en estos momentos de dificultad. Los hechos y la cronología están claras. Tiempo habrá de conocer las responsabilidades. Pero hoy estamos a lo importante. Se equivoca si cree que vamos a entrar en confrontar, porque sería una falta de respeto a la población valenciana. De mi boca no saldrá otra cosa que no sean palabras de aliento y respeto", ha señalado a un senador popular.

"Lamento su tono, lamento su pregunta. No va a encontrar en mí alguien con quien confrontar. Su tono no ha sido el que los valencianos esperan hoy de nosotros", ha dicho por su parte el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. La pregunta de la senadora popular Alicia García ha hablado de "Gobierno a la fuga" y ha pretendido hacer una crítica con que Sánchez dijera que estaba bien tras sufrir una agresión física en Paiporta. "Ustedes a los suyo y el Gobierno a lo suyo, que es gobernar", le ha contestado también a otro senador del PP.

La excepción Ribera

Como ya se vio la semana pasada, una de las pocas excepciones comunicativas en esta estrategia es la defensa de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica. El PP lleva días cargando contra su papel y maniobrando contra su elección como comisaria europea. La propia Ribera salió el viernes a contestar a las acusaciones y reveló que trató de hablar, sin éxito con Mazón hasta en cuatro ocasiones el día de la DANA.

Las maniobras y críticas de los populares a Ribera en Bruselas sí que fueron replicadas de manera directa por los socialistas. Concretamente fue muy gráfico el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "Es una irresponsabilidad, una falta de lealtad y una falta de patriotismo. En estos momentos lo que España y Europa necesitan es unidad y necesitamos una comisión", dijo a los medios en los pasillos del Senado.

También se saltó de manera momentánea el guión el ministro de Transportes Óscar Puente. Tras el Comité de Crisis fue el encargado de atender a los medios en Moncloa para dar cuenta de las actuaciones de su competencia en el País Valencià. "Hace falta mucha mezquindad para pensar que un gobierno no se vuelca con un territorio, en función de quién lo gobierna, sinceramente, no me cabe en la cabeza", dijo en referencia a las críticas vertidas por Feijóo en una entrevista en Antena 3.

En la misma rueda de prensa, eso sí, Puente usó la misma consigna dada por el Gobierno en relación al papel de Mazón y su posible dimisión. "No es momento de las responsabilidades. Es momento de trabajar para sacar adelante la provincia de València, lo demás ya llegará el momento".

Este miércoles la actividad se retoma en el Congreso. Primero, con una comparecencia del ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres sobre la gestión de la crisis. Luego vendrá la habitual sesión de control al Gobierno con varias preguntas sobre este tema. Salvo giro de guión inesperad, la consigna continuará de momento en Moncloa siendo la misma.