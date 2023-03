El PP copia la estrategia bolsonarista de los predicadores evangélicos para captar el voto hispano

El Partido Popular ha emprendido una estrategia de acercamiento al cristianismo evangélico para captar el voto de los hispanos, que en la Comunidad de Madrid representan el 60% de los migrantes. Y, para ello, ha engrasado su maquinaria predicadora ante el advenimiento de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. El último ejemplo ha sido la presencia de la colombiana Yadira Maestre, pastora del Centro Apostólico Cristo Viene, en Europa es hispana, un acto organizado este sábado por el Partido Popular Europeo en la capital, con presencia de la comunidad venezolana, colombiana, dominicana, boliviana y, entre otras, cubana.

"Oramos por los gobernantes de la Comunidad [Ayuso] y también por nuestro alcalde [Almeida]", pidió Maestre, responsable de la iglesia evangélica ubicada en el distrito madrileño de Usera, al abrir el evento, celebrado en el Auditorio Parque el Paraíso de San Blas- Canillejas, donde estuvieron presentes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien aprovechó la cita para cargar contra Pedro Sánchez por rendir "pleitesía a autócratas" en la Cumbre Iberoamericana que se ha celebrado en la República Dominicana.

"Señor, pedimos, Padre celestial, que cada día el amor halle en el corazón de este partido. Desde el número uno, nuestro señor Feijóo, hasta nuestro querido alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Y creemos, Dios mío, que tú eres el Dios todopoderoso, aleluya, para que se siga expandiendo tu palabra", prosiguió la predicadora Yadira Maestre, cuyo centro apostólico acogió en su día una recogida de firmas contra el indulto a los presos soberanistas catalanes, una iglesia en la que se congregan los que el Partido Popular califica como los "nuevos madrileños", un caladero de votos conservador que no quiere dejar escapar.

Como gancho, ahí está siempre presente Gustavo Eustache, secretario de Nuevos Madrileños del PP, cuya franquicia madrileña ha sabido ganarse para la causa a Yadira Maestre, considerada por el vicesecretario electoral del PP de Madrid, Jorge Rodrigo, como la aglutinadora de las iglesias evangélicas de la Comunidad de Madrid. De ahí que el objetivo del PP, como ha reconocido el propio Eustache, sea "unir las relaciones con estas iglesias evangélicas, en torno al proyecto y al programa del PP de Madrid", para acercarse a "los colectivos de fieles, especialmente a los nuevos madrileños con raíces hispanas".

La estrategia del PP no es nueva y remite, entre otros líderes internacionales, a la llevada a cabo por el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se prestó a ser bautizado por un pastor evangélico en el río Jordán, consciente de que los adeptos representan ya a un tercio de su país. A muchos católicos, como podría sucederle al PP en España, ya los tenía ganados, por lo que su aspiración fue ampliar su radio de acción electoral y, de paso, contentar a la poderosísima bancada evangélica del Congreso, cuyos diputados pertenecen a diferentes partidos. Nuestro país, o Madrid, no es lo mismo, pero Ayuso, Almeida y Feijóo no están dispuestos a despreciar las suculentas papeletas de sus nuevos madrileños.

Para contentarlos, el acto Europa es hispana contó con la actuación del cantante Henry Méndez, aunque sin duda la intervención estelar corrió a cargo de una desatada Yadira Maestre: "Pedimos, Dios, que nuestros gobernantes, señor Jesús, y todos nuestros queridos hispanos de diferentes países podamos celebrar una Pascua este año gloriosa, señor, de una reconciliación y de una presencia contigo, porque dice tu palabra que Jesús vino al mundo y murió por nosotros para darnos salvación".

Nuestros gobernantes, huelga decirlo, son Ayuso y Almeida. No obstante, cabría sumar al aspirante Feijóo, quien no llegó a soltarse con El tiburón, del susodicho reguetonero Henry Méndez. El suficiente teatrillo para quedar bien ante la parroquia, entre la que se contaban fieles rumanos, otra comunidad evangélica en la que el PP lleva tiempo sembrando su mensaje de "libertad" —visita incluida a Génova 13— para garantizar una mayoría suficiente en Madrid que no le haga depender de Vox.

Más allá de los cabezas de cartel, los vínculos de los populares con los evangélicos han sido estrechados por nombres de peso como Alfonso Serrano, mano derecha de Ayuso y secretario general del PP regional, quien llegó a acudir al multitudinario evento evangélico Invasión Madrid Fest, donde recogió un premio a Ayuso de manos de Yadira Maestre, cuyas palabras todavía retumban en los asistentes al acto Europa es hispana: "Señor, bendice a nuestro alcalde; bendice señor, aleluya, a nuestra presidenta; y bendice al señor Feijóo".

Bendecidos los tres, al fresco de las banderas respectivas de cada nuevo madrileño, la pastora de cabecera de Ayuso, una ultraconservadora cuyas proclamas provocan urticaria, deseó a todos los nuevos madrileños una Semana Santa "gloriosa, donde sepamos que solo tú, mi Jesús, diste tu sangre, diste tu vida, por la humanidad". Poco más que añadir antes del próximo acercamiento al voto hispano antes de la cita con las urnas del 28M: "Dios los bendiga, muy buenos días y a disfrutar de este tiempo hispano. Bendecimos a España y a toda su gente".