El PP está dispuesto a apoyar las medidas del Gobierno pero insiste en la bajada de impuestos

El PP está abierto a "dialogar" con el Gobierno para apoyar el paquete de medidas anticrisis pero insiste en que se debe realizar una baja de impuestos. "No vemos el compromiso de la bajada de impuestos que habíamos asumido en la Conferencia de Presidentes en La Palma. No está, al menos no está en la información que es conocida a través de los medios de comunicación", criticó el próximo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. .



Pedro Sánchez ha anunciado este lunes que el consejo de ministros aprobará 6.000 millones de euros en ayudas directas y otros 10.000 millones a través de créditos ICO, entre otras medidas. La coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, ha confirmado que este domingo por la noche hubo un "contacto" entre Félix Bolaños y el Partido Popular en el que el ministro de la presidencia trasladó al principal partido de la oposición algunas medidas, pero no todas. Una llamada a la que también se refirió Alberto Núñez Feijóo: "Le dio alguna información muy genérica, poco concreta", dijo.



El presidente de la Xunta de Galicia aseguró que "la información que tenemos sobre un posible acuerdo en el consejo de ministros es una información incompleta, confusa, que ha sido mejor facilitada por los medios comunicación que por el Gobierno" y calificó de "incumplimiento" que Sánchez no haya incluido la bajada de impuestos en las medidas anunciadas.

El apoyo del PP al Real Decreto ley que aprobará el Gobierno este martes es una incógnita aunque fuentes del populares aseguran que "no condicionamos el sí a ninguna cuestión". "Cuando conozcamos el alcance las medidas es cuando nos pronunciaremos sobre ellas", dicen las mismas fuentes.