El PP gobernará Ceuta en minoría y culpa a Sánchez de no llegar a un acuerdo con el PSOE

El presidente de Ceuta y del PP regional, Juan Vivas, ha descartado este sábado de manera definitiva la posibilidad de alcanzar algún pacto de Ejecutivo de coalición o estable de legislatura con el PSOE o las formaciones localistas con representación en la Asamblea autonómica.

Vivas tiene a Vox vetado y ha anunciado que gobernará en minoría hasta 2027 buscando "apoyos puntuales" para sacar adelante cada propuesta que someta a la consideración de la Corporación, como los presupuestos de cada ejercicio.

"Durante la crisis de mayo de 2021 demostramos lealtad institucional, responsabilidad y unidad en la respuesta para parar el golpe, recobrar la confianza y sentar las bases de un futuro de prosperidad, estabilidad y cohesión social", declaró el presidente autonómico.

"Yo ahora esperaba que el PSOE hubiera tenido la misma actitud, pero no ha sido así porque no ha querido a nivel nacional y porque su secretario general en Ceuta ha acatado las instrucciones que ha recibido, cosa que yo nunca hubiera hecho", ha lamentado.

En una comparecencia junto al coordinador general del PP, Elías Bendodo, que le ha trasladado "todo el respaldo" de Génova, Vivas ha explicado que "ante la imposibilidad de llegar a un pacto porque el PSOE no ha querido" van a asumir su "responsabilidad" con un Gobierno en solitario del PP, solo con miembros del PP, e intentarán "construir desde la humildad acuerdos para los asuntos que se lleven al Pleno y para garantizar el funcionamiento de empresas y organismos autónomos".

El presidente de la ciudad autónoma está "seguro" de que lo va a conseguir, como ya hizo durante la pasada legislatura apoyándose básicamente en el PSOE, y ha pedido "responsabilidad" a los demás partidos con representación en la Asamblea para que tengan "altura de miras y madurez" a la hora de poner por encima de "siglas, ideologías o intentos de bloqueo" el "interés general de Ceuta y de España".

La caída de "un acuerdo prácticamente hecho"

Vivas tampoco podrá formar una alianza estable con los localistas del MDyC y Ceuta Ya!

Vivas y Bendodo han reconocido que el acuerdo para gobernar en coalición con el PSOE de Ceuta estaba "prácticamente hecho" y ha confirmado que sus interlocutores aspiraban a hacerse con tres consejerías. Además, ha lamentado que el secretario general haya "acatado" el veto de Ferraz a consumar las negociaciones.

"Yo hubiera actuado de manera distinta a Gutiérrez... He tenido respaldo en el PP siempre para decir que los intereses de Ceuta, vinculados a los de España, están por encima de los del partido y a mí eso se me ha respetado, pero por lo que se ve en el PSOE no y él ha acatado, algo que yo nunca hubiera hecho", ha remarcado.

Descartados los socialistas y con Vox fuera de cualquier ecuación porque para el PP los de Abascal tienen una visión de la realidad de Ceuta "incompatible" con la suya, Vivas ha señalado que tampoco podrá formar una alianza estable con los localistas del MDyC y Ceuta Ya! porque la segunda formación reclamaba también asientos en su Consejo de Gobierno pese a que "nuestra concepción del funcionamiento de la frontera no tiene nada que ver con la suya".

Bendodo carga contra Sánchez

Elías Bendodo: "A Sánchez le importa Pedro Sánchez"

Bendodo ha cargado con dureza contra Pedro Sánchez como responsable máximo de haber frustrado el Gobierno de coalición entre populares y socialistas.

"Si hay un territorio donde todos los partidos tenemos que lanzar un mensaje de unidad es precisamente aquí, frontera no de España sino de la UE, pero esto no lo ha entendido Pedro Sánchez, que en lugar de brindar la unidad en Ceuta con el pacto de mano tendida de Vivas y el PP teniendo en cuenta la singularidad de esta tierra, ha dado la orden para que salte por los aires el acuerdo de gobernabilidad", ha denunciado.

Entiende que Sánchez "responde a su historia". "El PSOE hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado y lo ha vuelto a demostrar. Sánchez ha antepuesto sus intereses particulares a los del conjunto de este país y a los de todos los ceutíes", ha abundado sobre un político al que "le da igual ocho que ochenta la gobernabilidad de esta ciudad".

"A Sánchez le importa Pedro Sánchez", ha añadido el coordinador general del PP a nivel nacional, que ha trasladado "todo" el respaldo de Génova a Vivas para que avance con un Gobierno en solitario "con su Gobierno y su capacidad desde la humildad para lograr acuerdos durante la legislatura".

"Desde los gobiernos en minoría se forjan las mayorías porque los ciudadanos reconocen el esfuerzo cuando una de las otras partes no quieren apoyar ese Gobierno en coalición", ha mirado hacia el futuro desde un momento "dramático", el que se produce "cuando llegas al punto al que ha llegado Sánchez haciendo saltar por los aires un acuerdo prácticamente hecho".

"La noción de la responsabilidad en política es sagrada, es lo último que se puede perder porque es para lo que te votan", ha afeado al líder del PSOE.