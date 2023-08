La espantada de Espinosa de los Monteros y Steegmann en Vox lleva al Congreso a la diputada que insultó a Irene Montero

La crisis de Vox que ha provocado la espantada de Iván Espinosa de los Monteros, seguida de la renuncia del siguiente en la lista de Madrid, Juan Luis Steegmann, ha abierto la puerta a que regrese al Congreso de los Diputados Carla Toscano de Balbín.

Esta sería la segunda legislatura de la diputada ultra, conocida por los discursos antifeministas que ha pronunciado desde la tribuna de la cámara baja.

Toscano ha ejercido de portavoz de Vox en la Comisión de Igualdad y ha sido noticia por su estrategia de acoso y derribo a Irene Montero, de quien aseguró que su único mérito era "haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias" en noviembre de 2022, y a quien no ha parado de espetarle ataques machistas.

La representante de extrema derecha es una de las caras más conocidas del partido, con más de 150.000 seguidores en Twitter y casi 30.000 en Instagram, y no se priva de expresar sus opiniones reaccionarias.

Entre otras, ha hecho publicaciones "felicitando" el 1936, año del intento del golpe de Estado franquista que provocó la Guerra Civil, alardeando del negacionismo de la violencia machista o en contra de las personas trans.

Feliz 1936. Y guardad las sobras de la cena de hoy; las vais a necesitar. — Carla Toscano (@eledhmel) December 31, 2019

Toscano se ha definido contraria al aborto y a la eutanasia, así como ultracatólica. Otra de sus frases más esperpénticas fue la siguiente, en la que interpeló a varios diputados: "Señor Simancas, ¿me está mirando? Señor Guijarro, ¿me está mirando? Es que a lo mejor no me gusta cómo me miran. Tienen la suerte de que soy una mujer sensata, una diputada de Vox y por eso no voy a hacer nada, pero si yo fuese otro tipo de mujer, les podría denunciar por acoso y podría denunciarles incluso por violación y habría que creerme porque soy mujer, porque yo lo valgo".

Así, pese a ocuparse presuntamente de participar en el control del cumplimiento del Pacto Contra la Violencia de Género, la diputada nunca se ha cortado en poner en duda a las víctimas de agresiones sexuales.

De hecho, en su perfil aparece en una foto con una camiseta que dice "Non Feminist" y en otra con un mensaje tránsfobo. También se la ha podido ver apartada de un minuto de silencio por una víctima de violencia machista.

Como guinda del pastel, Toscano se despidió de las Cortes diciendo que había sido un "honor" haber podido defender "la realidad biológica", "la vida", "la familia" y la "presunción de inocencia".