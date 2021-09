PP de Madrid Almeida no se da por aludido con las declaraciones de Aguirre: "Me encantaría ser un niñato, pero por mí no creo que sea"

El alcalde de Madrid cree que "no toca" hablar sobre el congreso del PP madileño "porque estamos a nueve meses" de que se celebre. Dice desconocer como han sentado las palabras de la expresidenta madrileña en Génova.