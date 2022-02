El PP niega la equivocación de un diputado en su voto a favor de la reforma laboral y lo achaca a un "error informático"

El Partido Popular (PP) no reconoce que un diputado de su grupo parlamentario se ha equivocado al votar de forma telemática a favor de la reforma laboral. Así lo ha expresado su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, en una "rueda de prensa" en la que no han admitido preguntas. Es decir, en las filas populares lo achacan a un error informático del sistema de votación aunque reconocen no tener pruebas de ello. Sin embargo, fuentes del PP reconocían a Público nada más terminar el Pleno que su compañero "se había equivocado" y lo había transmitido a la dirección.

El diputado en cuestión, según ha trascendido, es Alberto Casero, que se encontraba fuera del Congreso por enfermedad. Según el relato del PP y así lo transmiten fuentes oficiales de Génova, "un diputado del PP ha votado telemáticamente NO a la reforma laboral". "En el certificado que aparece en pantalla ha visto que el sentido de voto se ha recogido de forma contraria. Es decir, con un SÍ", añaden.

Gamarra ha anunciado que representantes de su grupo estaban reunidos con la presidenta de la cámara baja, Meritxell Batet para trasladarse su posición. Desde Génova destacan que el diputado en cuestión "ha llamado a la Mesa y no ha obtenido respuesta, por lo que se ha puesto en contacto con la dirección del GPP para avisar de lo sucedido". Antes de la votación, la portavoz, la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, y su grupo lo habrían puesto en conocimiento de la Mesa, "ignorando" la reclamación.

El PP señala que "se ha producido un incumplimiento del reglamento". Alegan que una resolución de la Mesa de los diputados del 21 de mayo de 2012 para el desarrollo del procedimiento de votación telemática, en el apartado 4, señala que el voto telemático se comprobará telefónicamente con el diputado antes del inicio de la votación presencial en el pleno.

Junto a esto, destacan el artículo 82.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, donde dice que el voto emitido "deberá ser verificado personalmente, mediante el sistema que, a tal efecto, establezca la mesa". "La presidenta del Congreso ha ignorado la petición que se le ha hecho a la Mesa, de ahí su supuesta incongruencia al anunciar que no salía adelante la reforma, para después negar el uso de la palabra a la portavoz del GPP anunciando que sí salía", añade la dirección del partido que lidera Pablo Casado.

"El PP llegará hasta el final en las reclamaciones pertinentes para que se haga justicia", apuntan desde Génova. "Es todavía más grave que un diputado haya venido enfermo y se le haya impedido entrar", ha afirmado Gamarra en su declaración a los medios.

Por su parte, desde Vox, han sido más claros. Macarena Olona ha señalado que se ha producido un "pucherazo". También ha comprado el argumento del PP de que se ha producido un "error informático". En este sentido, ha dicho que recurrirán ante la Mesa del Congreso y al Tribunal Constitucional. "Agotaremos todas las instancias, incluyendo la Penal".