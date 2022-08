El PP se opone al decreto de ahorro energético y asegura que "de entrada" votarán en contra

"De entrada nuestra postura es 'no' ". Así ha empezado en Génova el nuevo curso político. El PP se opone esta vez al decreto de ahorro energético que se vota este jueves en el Congreso. Elías Bendodo, número dos del partido, dice que se trata de un texto "de improvisación", "que ha carecido de diálogo" y que "no está a la altura" porque ,según los populares, las medidas para recortar el gasto energético son "frívolas" y "populistas". Se está aplicando en más de una veintena de países europeos.



Núñez Feijóo quiere que el Consejo de Ministros "rectifique" su propuesta en materia energética, retire las medida "frívolas" y asuma los planteamientos del PP para votar a favor del decreto. Así lo ha dicho este lunes Elías Bendodo, coordinador general del partido, en la rueda de prensa habitual tras el comité de dirección en Génova para instantes después, en un ejercicio de funambulismo habitual también en la dirección de Feijóo, defender que el PP tiene "siempre la mano tendida".

"El populismo no ayuda a luchar contra la crisis energética", repiten como un mantra desde Génova. El PP echa en falta que en el decreto no se incluyan ayudas al transporte por carretera o se garantice el empleo en la industria

Además, quieren que se prorrogue la vida útil de las centrales nucleares. Una medida más que cuestionada por la ciencia si se tiene en cuenta el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) cuestiona que los reactores sean una herramienta para luchar contra la crisis climática y alertaba, además, de los sobrecostes que tiene esta fuente de energía.

Por su parte, la portavoz y ministra de Educación, Pilar Alegría, aseguró desde la sede del PSOE en Ferraz que siguen "esperando" el "apoyo" de la oposición a este decreto. A tenor de la tensión de las últimas semanas y de las exigencias del PP parece difícil, sino imposible, que los populares vayan a cambiar el sentido de su voto en las próximas horas.

La dirección de Casado desmiente a Feijóo

El otro asunto por el que tocaba dar explicaciones este lunes en la sede del PP era el embrollo sobre un pacto entre el Gobierno y la antigua dirección del partido para renovar reformar la Ley del Poder Judicial. En octubre de 2021 Gobierno y PP llegaron a un acuerdo sobre el Poder Judicial (el diario EL PAÍS ha revelado el documento). Núñez Feijóo negó de forma tajante que en el traspaso de poderes se le comunicase ese pacto: "Nosotros no lo tenemos. Creo que se pactó una lista, eso es lo que me han dicho, nada más".



"Feijóo no conocía el documento. Ese documento no se nos entregó en el traspaso de poder y por tanto no existió para nosotros", insistió Bendodo. En Génova aseguran que lo han conocido "por la prensa" a pesar de que la actual secretaria general del PP, Cuca Gamarra, era también una de las piezas clave de la dirección saliente y conocedora de las conversaciones con el Gobierno en materia de justicia. Además, la dirección saliente asegura que sí les dieron el documento y que estaba en su poder desde hacía meses.