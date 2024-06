El PP persiste en el bloqueo al CGPJ tras el ultimátum de Sánchez

El Partido Popular reacciona al nuevo ultimátum de Pedro Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial afianzando su postura: no habrá ningún acuerdo con el PSOE si no se modifica la ley para que los jueces elijan a los jueces. "Ahora más que nunca", apuntan fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo, criticando los "ataques" del Gobierno al Poder Judicial.

Sánchez ha anunciado este miércoles en una entrevista en TVE que antes de que termine el mes de junio no se cierra el pacto con el PP para desbloquear el CGPJ, "dará una respuesta a este atropello institucional" y eliminar el "incentivo perverso" que, según él, tiene los populares para no llegar a un acuerdo. Si bien no ha concretado cuál sería su propuesta, si ha señalado con claridad su intención de quitarle al CGPJ "la facultad de nombrar magistrados". "Creo que viendo lo que pasa en otras partes de Europa podríamos revisar esa facultad, hacerla más objetiva y transparente y no politizada", aseguró.

Desde Génova todavía no hay una respuesta oficial y todavía analizan las declaraciones del presidente del Gobierno, pero fuentes de la cúpula de Feijóo dejan claro que ni van a tomar la iniciativa para retomar las conversaciones ni se moverán lo más mínimo de sus posiciones. Sobre el papel de la Comisión Europea, cuya mediación ha quedado en suspense en plenas elecciones europeas, los populares guardan silencio e insisten en que se sentarán en la mesa de negociación en cuanto les llamen.

Si el bloqueo del PP persiste y los tiempos de Sánchez se cumplen, no se retomaría esa mediación europea que en Génova hace tiempo que dieron por fracasada.