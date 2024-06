Sánchez da menos de un mes al PP para renovar el CGPJ antes de presentar su propuesta alternativa 

"Se acabó el día de la marmota". Con esta metáfora ha lanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un ultimátum al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si antes de que acabe este mes de junio no se ha desbloqueado el órgano del poder judicial, presentará una propuesta alternativa para acabar con una anomalía de más de 2.000 días.

Lo ha anunciado el propio Sánchez en una entrevista realizada en TVE este miércoles. "Si no se desbloquea, el Gobierno, junto con el Congreso, dará una respuesta a este atropello institucional", ha afirmado. La fórmula concreta no la ha aclarado todavía pero sí que ha dado algunas pistas sobre sus planes. Se trataría de eliminar el "incentivo perverso" que según él tiene el PP para no llegar a un acuerdo. Se refiere a ciertas competencias del CGPJ para nombrar magistrados.

"Hay varias cosas que podemos hacer. Hay una que es la clave", ha explicado Sánchez. En comparación con otros países europeas, hay una "particularidad" en el sistema español. Es la facultad para nombrar magistrados en el Tribunal Supremo (TS) o los Tribunales Superiores de Justicia. Aquí Sánchez ha recordado la famosa frase que pronunció el senador del PP, Ignacio Cosidó, hace unos años sobre "controlar por detrás" la sala segunda del TS.

"Es un debate que tenemos que abrir, nos centramos mucho en las mayorías pero realmente el problema, el incentivo perverso para continuar bloqueando es la facultad de nombrar magistrados", ha reiterado el líder socialista. "Creo que viendo lo que pasa en otras partes de Europa podríamos revisar esa facultad, hacerla más objetiva y transparente y no politizada", ha añadido.

Este planteamiento de Sánchez en realidad es similar a una propuesta realizada por el actual presidente del CGPJ en funciones, Vicente Guilarte. No es la primera vez que el presidente se refiere a ella pero nunca antes lo había detallado tanto, simplemente había destacado que no se cerraba a estudiarla. Sumar, socios del Gobierno, también ha hecho propuestas que cuentan con la eliminación de ciertas competencias.

