PP y PSOE tumban la Ley de Concordia de Castilla y León que Mañueco pactó con Vox

Las Cortes de Castilla y León han rechazado este miércoles tramitar la proposición de Ley de Concordia que registraron en marzo PP y Vox, cuando aún gobernaban juntos la Comunidad, en un pleno en el que el Grupo Popular ha votado en contra de su tramitación junto al PSOE y el resto de grupos.

"El parecido (del PP) con el PSOE de Sánchez es cada vez más lamentable", ha afirmado el exvicepresidente de la Junta y actual portavoz de Vox en las Cortes, Juan García-Gallardo.

El dirigente de extrema derecha ha preguntado ante la Cámara, dirigiéndose a la bancada del PP, "por qué han defendido hasta antes de ayer" este texto normativo que pretendía derogar el vigente Decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, aprobado en el último gobierno de Juan Vicente Herrera (PP).

El debate sobre la admisión a trámite de esta proposición de ley ha arrancado con la lectura del informe favorable a su tramitación por parte de la Junta de Castilla y León, un documento firmado el 25 de abril pasado por el presidente Alfonso Fernández Mañueco, lo que ha sido destacado por el propio García-Gallardo para criticar lo que ve como una incoherencia del PP.

Reproches

El primero en intervenir para defender el texto ha sido García-Gallardo, quien ha preguntado al PP por la parte de su norma conjunta que les genera "dudas" ahora, cuando el propio Mañueco y su consejero de la Presidencia, como responsable de los Servicios Jurídicos, no pusieron objeción en su momento a su contenido y defendieron su constitucionalidad.

El exvicepresidente ha afirmado que el cambio de postura del PP es "incomprensible", aunque ha añadido que este partido "es así". Ha recordado a sus dirigentes, con la ausencia en el hemiciclo de Mañueco, del portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, y del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que después de la salida de Vox gobiernan "en minoría" y que su partido les va a hacer una oposición "contundente" para "exponer sus vergüenzas".

Entre otras, García-Gallardo ha reprochado al PP su "estrategia de estafa permanente" para "alcanzar el poder a cualquier precio", en este caso para firmar hace unos meses una proposición de ley y ahora rechazar tramitarla, por lo que ha convocado a los procuradores a que votaran "en conciencia" y por "amor a España".

El turno en contra de la tramitación lo ha ejercido únicamente el Grupo Socialista, cuyo portavoz, Luis Tudanca, ha pedido a los populares que "no mientan" y "no se oculten" para intentar camuflar su posición ya que "estaban de acuerdo con los fascistas en tramitar esta ley hasta ayer mismo", y la proposición fue registrada y publicada en el Boletín de las Cortes con la firma de los dos partidos, al igual que el informe favorable de la propia Junta, a cargo de Mañueco.

"Ahora dicen que la culpa es del PSOE", ha ironizado sobre la teoría desarrollada por el PP para denunciar una 'pinza' entre socialistas y Vox para llevar este debate al pleno de las Cortes: "Para pinza la que se pusieron ustedes en la nariz para gobernar con la ultraderecha", ha resumido Tudanca, quien ha proclamado que su grupo iba a votar "en conciencia" en contra de su tramitación.

El PP pide "prudencia"

La postura del Grupo Popular ante el pleno de las Cortes la ha defendido el procurador Óscar Reguera, quien se ha reconocido sorprendido de que "los extremos" hablen de concordia y, tras defender que al firmar esta proposición de ley el PP buscaba mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, ha añadido los motivos por los que han votado en contra a su tramitación.

"Dada la coyuntura actual, hay razones de oportunidad, prioridad y prudencia que aconsejan posponer su tramitación", ha resumido Reguera, quien seguidamente se ha centrado en cuestionar la prudencia de García-Gallardo.

En este sentido, el procurador del PP ha sentenciado que "la prudencia, o se tiene o no se tiene", ya que cree que no hay "fármaco" que palíe su ausencia: "Lamento que su mal no tenga remedio", ha espetado a García-Gallardo.

Reguera ha defendido la constitucionalidad del texto promovido por PP y Vox, aunque ha añadido que la normativa que se tramita actualmente a nivel nacional sobre esta materia aconseja esperar para analizar su encaje, tras lo que ha cargado contra Vox por intentar aprovechar su "reciente soltería" para estar "coqueteando con el resto de la oposición".

"¿Es Vox verdaderamente un partido de Gobierno o siente vértigo al hacerlo?", se ha preguntado Reguera, quien ha vislumbrado un "nuevo idilio" entre el PSOE y Vox.

"Si continúan así, mejor que se casen, no sigan ocultando su relación porque todos lo sabemos", ha argumentado sobre la "pinza" que cree que existe contra el PP y que ha comparado con un "contubernio" y "conjura" de los "extremos".