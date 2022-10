El PP rebaja las expectativas de un acuerdo inminente para el CGPJ

Parecía cuestión de días, algunos dirigentes al máximo nivel incluso hablaron de horas la semana pasada, pero el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial sigue sin llegar. Y aunque desde Moncloa y Génova transmiten confianza y avances en la negociación, los populares dan por hecho que el acuerdo no será inminente. Fuentes del PP aseguran que "no es cuestión de horas" y que hay que dar tiempo a los negociadores, Félix Bolaños por la parte socialista y Esteban González Pons por la parte popular, para que superen todos los escollos. El más importante: la reforma de la ley que exige el PP para cambiar el sistema de elección de los vocales.

El encuentro precipitado entre Sánchez y Feijóo del pasado lunes se saldó con el compromiso, por ambas partes, de un acuerdo "rápido". Si bien es cierto que ninguno puso fecha límite a las negociaciones, lo que se transmitía en el PP era optimismo para no alargar las conversaciones y llegar al cara a cara de este martes en el Senado con un pacto para renovar el CGPJ debajo del brazo.

Esa cita ha llegado y PSOE y PP siguen enrocados en sus posiciones, al menos públicamente. El coordinador general de Génova, Elías Bendodo, aseguró este lunes que su postura era la misma desde el minuto. "Firme y nítida", insistió. Los populares quieren que "los jueces puedan elegir a los jueces" y eso pasa por una reforma legal que el Gobierno rechaza de pleno.

El PP señala que hay avances

Aún así, Bendodo aseguró que las conversaciones entre Pons y Bolaños, que siguen viéndose estos días según confirman fuentes del PP, marchan bien. "No sería prudente por nuestra parte estar retransmitiendo en directo el avance de estas negociaciones. Y digo bien: el avance de estas negociaciones", incidió el 'número tres' de Feijóo.

Génova, que hasta ahora había marcado el paso al Gobierno en el relato de las negociaciones del CGPJ, se ha sumado a la discreción adoptada por Moncloa desde el pasado el lunes. Hasta en cinco ocasiones rehusó Bendodo responder a cuestiones relacionadas con la renovación del Consejo. "Ese es un buen síntoma", dice una dirigente política de alto nivel.

En Moncloa, ni confirman ni desmienten los mensajes que llegan desde Génova. El Gobierno de Pedro Sánchez ha optado desde la semana pasada por una estrategia de no confrontación con los populares ni de manera pública ni prácticamente en privado. No en vano, hace unos días se afanaban en transmitir que era la primera vez que veían cercana la posibilidad de un acuerdo.



Una "última oportunidad" que no sería eterna pero para la que tampoco han fijado plazos determinados en el Ejecutivo. La "discreción" seguía siendo este lunes la máxima desde Moncloa, aun siendo conscientes de que los populares no la han estado cumpliendo a rajatabla. "No queremos ganar un relato, político, queremos renovar el CGPJ", insisten las fuentes consultadas.