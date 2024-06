El PP saca toda la artillería para rentabilizar en campaña la citación judicial de la esposa de Sánchez

La última semana de campaña había empezado regular para el Partido Popular, pero el optimismo inundaba ya este martes Génova. Si a primera hora de la mañana su candidata a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, tenía que responder sobre la moción de censura al Gobierno a la que Alberto Núñez Feijóo abrió la puerta el día anterior, a mediodía todos los medios de comunicación del país destacaban como noticia principal la citación para declarar como investigada de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

En el cuartel general del PP esperan que la decisión del juez Juan Carlos Peinado tenga un impacto positivo para ellos en la recta final de la campaña. Están convencidos de que ha cambiado la conversación pública y que es un tema — "el de la corrupción", subrayan— que conecta bien con el electorado. Además, se ven completamente reforzados en su ofensiva contra Sánchez y su esposa.

"Lo que veníamos diciendo era verdad", aseguró Feijóo en un mitin en Santander (Cantabria). Lo cierto es que en lo relativo a este asunto en el PP siempre han parecido un paso por delante, pronosticando escenarios que se han ido cumpliendo: el de la vía judicial, primero, y el de la condición de investigada de la esposa del presidente del Gobierno, después. "Todo se sabrá", lleva meses repitiendo con ahínco el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, sin explicar, a preguntas de este periódico, a qué se refiere.

Así, el paso que este martes ha dado el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid es un espaldarazo al argumentario de los populares, que habían dado a la esposa de Sánchez la condición de imputada —una figura que ya no existe y que se ha sustituido por la de investigada—. "Ahora ya nadie podrá tener dudas, ¿no?", aseguran, irónicos. Responden así a quienes la semana pasada, cuando se conoció que el juez se refería a Gómez como "investigada" en el sumario y en el PP se lanzaron a dar por consumada su imputación, les recordaban que para ello era necesario un paso más: ser citada a declarar. Esa pieza se ha terminado de colocar este martes.

Recurso al TSJ

Pocas horas después, el PP confirmaba, después de que el diario El Mundo adelantase la noticia, que en el mes de mayo habían recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la resolución de la Oficina del Conflicto de Intereses que archivó su denuncia contra Sánchez por no inhibirse en el rescate a Air Europa (Globalia). Los populares apoyaron su denuncia en las informaciones publicadas por El Confidencial sobre los encuentros entre Gómez y el CEO de Globalia. El organismo señaló en el mes de marzo que "la mujer del presidente del Gobierno no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en dichas entidades".

Ya entonces en el PP dejaron claro que recurrirían esa decisión, pero este no se ha conocido hasta el mismo día en el que el juez cita a Gómez. Desde el equipo de Feijóo aseguran que se hizo en mayo, pero no revelan oficialmente qué día. Según ha informado La Sexta fue el 17 de mayo, hace dos semanas.

A esto se ha sumado un carrusel de comparecencias de dirigentes del PP para completar una ofensiva que no va sino a más. Sémper dijo desde la sala de prensa de la sede nacional del partido que "cualquier presidente del Gobierno con un mínimo de dignidad dimitiría"; Cuca Gamarra sentenció en sus redes sociales que "no es fango, es corrupción en Moncloa"; y Miguel Tellado, que "Sánchez estaba en el ajo" y está "tan metido como ella".

Además, entre los populares empieza a asomar también un mensaje con el que distanciarse de la vía judicial por si esta acaba muriendo. No quieren dejar ningún flanco libre en este asunto. Como publicó este medio, fuentes del PP advertían ya del riesgo de fiarlo todo al recorrido que la denuncia contra Gómez tenga en los juzgados y pedían apuntar a lo "estético". Así, este martes, Feijóo defendió que "que la esposa sea citada no supone automáticamente una sentencia condenatoria, pero obliga a que el señor Sánchez asuma su responsabilidad política inmediatamente" y Sémper se refirió a un escándalo que "no es ético" ni "estético".

Tras mantenerse en silencio toda la jornada, a última hora de la tarde el presidente del Gobierno publicaba una nueva carta a la ciudadanía en la que dejaba claro que su decisión de continuar como presidente "es más firme que nunca" y tachaba de "zafio montaje" las acusaciones contra su esposa.

"Esta decisión se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado", apuntaba.

"Pamplinas", contestaban fuentes del PP. Y añadían: "Aunque sus salidas de tono son constantes y permanentes, acusar a los jueces de perseguirle por motivos políticos es de una gravedad extrema, que exige pruebas o rectificación inmediata". Poco después, Feijóo se refería a la reacción de Sánchez desde un mitin en Valladolid y la calificaba como una "segunda dosis de melodrama". A cuatro días de las elecciones, el choque solo puede ir a más.