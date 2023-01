El PP valora asistir a la manifestación  contra Sánchez respaldada por Vox

El Partido Popular está valorando su asistencia a la manifestación contra Pedro Sánchez convocada para el próximo 21 de enero en la Plaza de Cibeles de Madrid. La protesta está impulsada por una amalgama de asociaciones, entre ellas 'Unión 78', de Rosa Díez y Fernando Savater; 'Libres e Iguales', de Cayetana Álvarez de Toledo y 'Neos', de Jaime Mayor Oreja. También está la recién creada Pie en Pared, liderada por Juan Carlos Girauta y Marcos de Quinto.

Vox ya ha anunciado que asistirá y el PP de Feijóo, que no quiere otra 'foto de Colón', quiere conocer cómo será la puesta en escena antes de confirmar su presencia.

Manifestación ‘Por España, la democracia y la Constitución’.



Sábado 21 de enero, 12:00 horas.



Plaza de Cibeles, Madrid.#Cibeles21E https://t.co/Up3atFTQ8p — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) January 12, 2023

Elías Bendodo, coordinador general del PP, confirmó este jueves en una rueda de prensa en la sede nacional del partido que ha habido contactos y reuniones con las organizaciones convocantes y que en las próximas horas se discutirá la asistencia a la manifestación.

Fuentes de la dirección de Génova aseguran que hasta esta misma mañana no conocían el manifiesto de la convocatoria y que, por tanto, no han podido tomar ninguna decisión al respecto. Además, subrayan la importancia para el PP de la 2puesta en escena" que se planee para el próximo sábado 21. Génova no quiere que el PP camine al lado de la extrema derecha detrás de la misma pancarta, aunque sí reconocen que, a priori, comparten las razones de la convocatoria.

Lo cierto es que el PP tenía previsto celebrar un gran acto ese mismo día con sus candidatos municipales en Madrid y ha alterado a su agenda cambiándolo al domingo 22.

El manifiesto, en el que se asegura que detrás de la convocatoria hay más de cien asociaciones cívicas, llama a la movilización bajo los mismos mensajes que salen de Génova y se refiere a un Gobierno "tutelado por el secesionismo, el populismo totalitario y los herederos del frente político de ETA". Establecen también que "no se trata de izquierda, derecha o centro", a pesar de que las organizaciones convocantes se muevan en la órbita de la extrema derecha.